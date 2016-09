Vía Zanjón – Pueblo Bello: una obra sin fin

Habitantes de Pueblo Bello temen que la obra que facilitaría su movilidad quede inconclusa.

Hace tres años comenzaron los trabajos sobre la vía Zanjón – Pueblo Bello, los que se han convertido en todo un calvario tanto para los habitantes de la zona por el mal estado que aun presentan los siete kilómetros que faltan por pavimentar, como para la administración departamental que no tiene claro el tiempo y los recursos para finalizar.

La ejecución de esta vía que es vigilada por la Contraloría General de la República ha tenido muchos atrasos e inconvenientes que dejan ver la mala planificación, pues en el presupuesto no fueron incluidos algunos detalles como el puente La Honda que colapsó en noviembre de 2015, dejando incomunicada a esta población.

Inicialmente destinaron más de 39 mil millones de pesos que no fueron suficientes para pavimentar los 30 kilómetros de carretera, lo que hizo necesario hacer una adición de mil millones más; sin embargo, este dinero solo fue suficiente para el asfalto de 22.7 kilómetros de vía, por lo que cerca del 25 % se quedaría sin terminar.

Así mismo el plazo inicial que era de 20 meses ha tenido que ser prorrogado en varias ocasiones. La nueva fecha de entrega es el 15 de septiembre, es decir, este jueves, cuando el Consorcio Pueblo Bello deberá entregar las obras terminadas.

En la última visita técnica de inspección y seguimiento a la construcción del puente La Honda y la vía Zanjón-Pueblo Bello, el contratista reportó un avance de ejecución del 97 %, y se comprometió a cumplir lo pactado.

“Los avances del interventor están reportando un 97 %, pero lo que éste no está realmente teniendo en cuenta es que no se ha hecho la inclusión de los precios no previstos para el factor de compactación del terraplén; sin embargo, nosotros hemos tomado la decisión para que no se presenten mayores inconvenientes, de terminar el puente que será entregado el 15 de septiembre tal cual como se estipuló dentro de la prórroga concedida, pero hay que dejar claro que quedará un vacío con la culminación de la obra”, dijo Katiana Cardona Tamayo, representante legal del Consorcio Pueblo Bello.

Sin garantías de estabilidad

La contratista explicó que debido a la falta de recursos no se ha podido garantizar la estabilidad de la vía, por lo que ellos están atendiendo los casos de mayor urgencia, es decir donde ya se ha visto comprometida la firmeza de ésta y han tenido algunos casos de humedad dentro del pavimento asfaltico. Cardona asegura que definitivamente el presupuesto se acabó hace mucho tiempo.

“Con el fin de garantizar la mayor estabilidad de la obra, porque se puede evidenciar la cantidad de derrumbes que hay por la intervención que tuvimos que hacer de taludes, nosotros hemos sido reiterativos en que si no se hace la adicción del presupuesto no es posible garantizar la estabilidad de la vía. Ahora estamos trabajando en los puntos más críticos, pero eso no significa que la vía quede estable, porque se necesita la inyección de un presupuesto grande en estabilidad de taludes, que por cumplimiento de norma Invías nos vimos en la obligación de intervenir”, acotó la representante del Consorcio.

Aseguró que estos trabajos no se encuentran dentro del presupuesto, situación que han venido manifestando desde septiembre de 2015, cuando se venció el primer plazo para entregar la obra, por lo que asegura se hace necesaria la adición del contrato por dichas actividades y por la terminación de la vía. “Adicionando que ya estamos por fuera del presupuesto, asumimos que la Gobernación de buena fe va a pagar el trabajo que se está haciendo”, expresó Katiana Cardona.

Kilómetros inciertos

Son siete kilómetros los que hacen falta por intervenir de los 30 que comprende la vía Zanjón-Pueblo Bello y que a dos días de finalizar el contrato no ven una luz verde para su pavimentación, pues el gobierno de Francisco Ovalle Angarita no ha definido lo que sucederá, mientras la comunidad avizora una obra inconclusa.

“Después de varias prórrogas lo que se ve es el desinterés, puesto que la vía no llega hasta la entrada del pueblo como se anunció inicialmente y aunque la obra deben entregarla en los próximos días, ésta realmente va a quedar inconclusa pues no han definido si van a sacar la licitación pública o un adicional para los kilómetros faltantes, es una obra que está en el aire”, aseguró al diario EL PILÓN el integrante de la Veeduría Ciudadana de esta obra, Guillermo Castro Mejía.

En reiteradas ocasiones la comunidad ha pedido claridad con la obra y piden que terminen el contrato porque falta además el puente sobre el río Ariguanicito, lo que afecta a la comunidad por el mal estado de la vía y por el temor que el puente pueda colapsar y Pueblo Bello quede nuevamente incomunicado, pues la población no tienen más vías de acceso.

EL PILÓN conoció que el Consorcio Pueblo Bello instauró un derecho de petición ante la Gobernación del Cesar, el cual tiene plazo para ser contestado hasta el 15 de septiembre. En el documento la empresa contratista solicita la adición del contrato por los problemas de estabilidad que tendría la vía, además de los problemas jurídicos que se generan de manera contractual. “Yo tengo un contrato que cuyo objeto es la construcción de la vía Zanjón – Pueblo Bello que hoy se quedó sin presupuesto, pero que no significa que el departamento no lo tenga, porque si están dispuestos a abrir una licitación significa que hoy existe presupuesto, y la duplicidad en la contratación es un tema bastante delicado que tiene repercusiones tanto para el Gobernador como para la entidad como tal, sin contar con el desequilibrio que le genera al contrato. Vamos a entrar a un vacío asegurable, porque la aseguradora me va a decir que no va a asegurar”, explicó la representante legal.

Katiana Cardona dijo que la Gobernación del Cesar ha estado bastante demorada en contestar este tema, pues si se habla de una nueva licitación para terminar la obra se estaría hablando de dos años para iniciar el nuevo contrato por los estudios previos.

En cuanto a la finalización de los 30 kilómetros, dijo que su empresa hizo un compromiso que si el contrato era adicionado, de aquí a diciembre tenían asfaltada la vía en su totalidad y quedaban haciendo obras de arte, pero con el fin de que los usuarios puedan disfrutar de la vía todo este tiempo. La adición contractual debe ser más o menos de ocho meses, teniendo en cuenta las obras y la liquidación del contrato.

“Si no se hace la adición la vía llegaría hasta donde está ahorita mismo, que es el kilómetro 22.7, pues es la meta presupuestal de nosotros”, indicó.

Por su parte el secretario de Infraestructura, Omar Maestre, aclaró que el 15 de septiembre es el último plazo que estableció el Gobernador Franco Ovalle y de no ser cumplido se somete a futuras sanciones pues no habrá más prorrogas.

En cuanto a la decisión que se tomará para terminar los siete kilómetros que hacen falta, el funcionario explicó que el tema está en estudio jurídico para mirar la conveniencia de hacer una nueva licitación, y que la decisión será anunciada por el Gobernador.

A dos días de finalizar el contrato, la Gobernación del Cesar no ha definido qué va a pasar con los siete kilómetros que hacen falta por pavimentar y que se encuentran en pésimas condiciones. Al parecer estudian la posibilidad de abrir una nueva licitación.

¿Cómo fue el contrato?

Invias suscribió convenio con la Gobernación del Cesar, quien por medio de licitación pública contrató las obras con el Consorcio Pueblo Bello.

Invías por su parte contrató la interventoría a las obras a través del Consorcio Intervial B & P.

La obra de la vía Zanjón-Pueblo Bello está en la mira de la Contraloría de la República, que ha adelantado visitas de inspección de avance físico de las obras, acompañando a la veeduría ciudadana para el proyecto y al Comité Cívico que la comunidad de Pueblo Bello integró en febrero de 2015 para su seguimiento.

La semana pasada se realizó la última audiencia pública de verificación del avance de obra, en la que se aseguró que el 15 de septiembre se cumpliría con lo pactado.

•Para recordar

Por esta obra que ha sido criticada por muchos y que tiene el ‘ojo’ de la Contraloría encima, la Procuraduría Regional del Cesar abrió indagación preliminar al entonces gobernador Luis Alberto Monsalvo y al secretario de Obras Departamental, Omar Maestre, debido a que en 2013 inició la construcción y pavimentación de la vía El Zanjón-Pueblo Bello, pero a la fecha no ha sido terminada y de la investigación no se ha dicho más nada.

Esta obra ha tenido varios inconvenientes debido a retrasos, además que los casi 40 mil millones de pesos que giró la nación no alcanzan.

Los recursos asignados para la pavimentación de 30 kilómetros de la vía Zanjón – Pueblo Bello, solo alcanzaron para 22.7 y según el contratista aun así no son suficientes para garantizar la estabilidad de la carretera que se encuentra en medio de un terreno difícil.

Andreina Bandera / EL PILÓN

Andreina.bandera@elpilon.com.co