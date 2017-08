Vía libre para construcción de la escuela de música ‘Leonardo Gómez’

A un extremo del parque Los Algarrobillos será construida la Escuela Musical ‘Leo Gómez’, donde niños que quieran aprender a tocar instrumentos musicales podrán recibir de forma gratuita las clases a partir del 2018. CORTESÍA.

Valledupar contará con una escuela de música en la comuna dos, donde los niños podrán explotar sus dotes artísticas, a través de una obra que iniciará su construcción la próxima semana y será el proyecto con mayor impacto social que ejecutará la administración municipal.

La escuela tendrá por nombre ‘Leonardo Gómez Jr.’, en honor al desaparecido compositor de música vallenata, tiene una inversión de 2.500 millones de pesos, entre obra e interventoría; además tendrá una intervención de 2.000 metros cuadrados.

La edificación será amigable con el medio ambiente y estará ubicada a un extremo del parque donde actualmente no se utiliza el área y la cual no requiere ningún tipo de tala, esto con el fin de preservar este importante pulmón del sur de la ciudad. Según manifestó Juan pablo Morón, secretario de Obras del Municipio, el proyecto será entregado en enero del 2018 si no se presenta ningún contratiempo.

“Con este proyecto queremos mostrar que las obras de infraestructura no son solamente cemento y ladrillo, también corazón”, dijo el funcionario, quien añadió que no solo los niños de la comuna dos de Valledupar tienen derecho de asistir a la escuela, sino todos los menores de la capital del Cesar que estén interesados en aprender a tocar algún tipo de instrumento musical.

“Esta obra traerá alegría al parque, donde no solo tendrá espacios para la recreación y el deporte, sino que también tendrá espacio para que los niños se formen en todos los ámbitos musicales”, expresó Morón.

La escuela de música contará con un auditorio central con capacidad de 120 personas y alrededor del auditorio y de una forma muy orgánica, estarán ubicados once salones y área administrativa incluido baños públicos, aula teórica, estaciones de audio, tres salas de ensayo, centro de producción, una sala de ensayo, bodega de instrumentos y cafetería.

“Este es un proyecto que viene del Departamento Nacional de Planeación que ha venido insertándose en varias partes del país en los últimos años, será de un piso de construcción y tendrá acabados que hará que la construcción sea auto sostenible”, agregó el secretario de Obras de Valledupar.

Los habitantes de la comuna dos de Valledupar están felices con este nuevo proyecto y aseguran que traerá más desarrollo a su sector.

“De este proyecto venía hablando el alcalde de Valledupar con los líderes de la comuna dos hace ya varios meses a tras, hoy lo recibimos con mucha alegría porque va a dar una amplitud a este sector de la ciudad donde podrán asistir todos los niños de la ciudad. Es lo mejor y más hermoso que le pueda suceder a esta comuna”, dijo Franklin Ariza, presidente de la Junta de Acción Comunal de la urbanización Los Mayales.

Por Sara Maestre Diaz Granados/EL PILÓN