Ver aquí lista oficial de canciones‘ Lo Que Tú Querías, Un Vallenato’

Esta es la lista oficial de canciones del nuevo álbum musical ‘Lo Que Tú Querías, Un Vallenato’ de Peter Manjarrés y Juancho de la Espriella

Los artistas vallenatos están a un día del lanzamiento oficial de su nuevo álbum musical, junto a su casa disquera Sony Music, su nueva producción contará con un repertorio de 18 canciones destacando el talento de varios compositores de la región como Luis Egurrola, Omar Geles, Felipe Peláez, Iván Ovalle, Diego Daza, Sergio Luis Rodríguez, Daimer Sierra, Franco Argüelles, Aurelio Nuñez, Carlos Mario Parra, Julio De la Ossa, Neil Pertuz, Victor Moreno, Richard Daza y Hernando Marín.

Un vallenato (Omar Geles)

Dime qué te pasó (Daimer Sierra)

Mi mampana (Franco Argüelles)

Lo que tú querías (Aurelio ‘Yeyo’ Núñez)

La pelaíta chicle (Carlos Mario Parra)

Incompatibles (Iván Ovalle)

El repechaje (Julio de la Ossa)

Que me perdone el amor (Luis Egurrola)

Mil gracias por amarme (Neil Pertuz)

Angélica María – Toca Juancho (Víctor Moreno)

Cien años contigo (Sergio Luis Rodríguez)

Yo no tengo la culpa (Richard Daza)

Los años (Hernando Marín)

El huracán (Julio de la Ossa)

Bella (Felipe ‘Pipe’ Peláez)

La que no me conoce (Diego Daza)

Incompatibles – con Iván Ovalle (Ivan Ovalle)

Goza goza (Diego Daza)

El lanzamiento de esta producción, será el próximo 26 de julio fecha que coincide con el día de cumpleaños del artista Vallenato Peter Manjarrez, el CD en físico estará disponible en todas las discotiendas a partir del medio día, el caballero del Vallenato afirma que las canciones en versión digital vienen cargadas de sorpresas.