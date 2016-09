Venezolana se quemó el rostro cuando encendía un fogón

Johanys Bravo Yaguri sufrió quemaduras en el rostro cuando intentaba encender un fogón de leña.

Johanys Bravo Yaguri está recluida en el Hospital Rosario Pumarejo de López, debido a las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió en el rostro, momentos en que encendía un fogón de leña, en la invasión Emmanuel, al sur de Valledupar.

La ama de casa, de 24 años de edad, dijo que se disponía a preparar los alimentos para su familia y con una botella que contenía gasolina iba encender el fogón, pero una mala manipulación del combustible le generó las graves quemaduras.

“Íbamos a cocinar, yo iba a prender el fogón y cuando fui a echar la gasolina me asusté, en vez de echársela a la leña me cayó encima y me quemé la cara”, indicó la joven, quien es madre de dos niños.

Estos hechos ocurrieron en horas del mediodía del sábado y varios vecinos trasladaron a Johanys Bravo Yaguri hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza sede San Martín donde posteriormente fue remitida al Rosario Pumarejo de López.

Los galenos que la atendieron indicaron que las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió la mujer en el rostro requieren de una intervención quirúrgica por parte de especialistas.

Al cierre de esta edición, la mujer sería intervenida para removerle la piel afectada.

Johanys Bravo manifestó que es oriunda de Venezuela y desde hace un año junto con su familia se vino para Valledupar en busca de un mejor porvenir.

