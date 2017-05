¡Vamos a cine!

Un buen plan para compartir en familia y con amigos es asistir a las salas de cine para salir de la cotidianidad. El PILÓN presenta las películas que se encuentran en las carteleras de Valledupar.

Día del atentado

Género: Drama

A raíz de un acto terrorista, el sargento de policía Tommy Saunders se une a valientes sobrevivientes, socorristas e investigadores en una carrera contra reloj para atrapar a los bombarderos antes de que ataquen de nuevo. Junto a las historias del agente especial Richard Deslauriers, el comisionado de policía Ed Davis, el sargento Jeffrey Pugliese y la enfermera Carol Saunders, esta crónica captura la intensidad y el suspenso de un suceso que atrapó al mundo.

Guardianes de la galaxia, volumen dos

Género: Acción

Los guardianes deberán luchar para mantener unida a su nueva familia mientras intentan desentrañar el misterio del verdadero linaje de Peter Quill. Viejos rivales se convertirán en nuevos aliados y los personajes favoritos de los cómics clásicos acudirán en ayuda de un grupo de héroes a medida que el universo cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose.

La morgue

Género: Terror

Tommy y Austin Tilden son los responsables de la funeraria de una pequeña ciudad en el interior de los Estados Unidos. El trabajo que realizan por lo general no son nada fuera de lo común debido a la naturaleza tranquila de la ciudad; pero un día, el sheriff trae un caso complicado: una mujer desconocida fue encontrada muerta en las afueras de la ciudad. Conforme el padre y el hijo intentan descubrir la identidad de la mujer muerta, cosas extrañas y peligrosas comienzan a ocurrir, poniendo la vida de los dos en peligro.

Mío o de nadie

Género: Thriller

Tessa Connover se enfrenta a duras penas al final de su matrimonio cuando su ex marido, David, se compromete con Julia Banks y no solo lleva a Julia a la casa que habían compartido, sino también junto a su hija, Lilly. Intentando consolidar su nueva función como esposa y madrastra, Julia cree que ha encontrado finalmente al hombre de sus sueños, el hombre que puede ayudarla a superar su turbulento pasado. Pero los celos de Tessa pronto adquieren tintes patológicos y no se detiene ante nada para convertir los sueños de Julia en una terrible pesadilla.

Una cigüeña en apuros

Al ser adoptado por cigüeñas, Richard creció pensando que era una de ellas. Pero todo cambia cuando sus familiares, que son aves migratorias, parten a África para pasar el invierno. Richard se queda solo y se da cuenta que realidad es un gorrión y no está equipado para hacer un viaje tan largo. Determinado a probar que hace parte de su nido, comienza un viaje para atravesar toda Europa y en el camino se encontrará con inusuales compañeros: palomas adictas a internet, peligrosas vacas, y un periquito amante del karaoke. Richard descubrirá que aceptar quién es le dará un poder increíble para reunirse con su familia.