Vallenatos inconformes con el impuesto de bolsas plásticas

Ayer se implementó en Colombia el impuesto de bolsas plásticas. En Valledupar, muchas personas no estuvieron de acuerdo con la medida. Camilo Peralta.

Ayer los vallenatos que fueron a realizar sus compras se toparon con una gran sorpresa: cada bolsa para empacar les costaba 20 pesos.

Esta medida que es nacional, entró a regir desde el 1 de junio, con el objetivo de desestimular el uso de la bolsa plástica en los puntos de pago, con lo cual se espera reducir los impactos ambientales asociados con los residuos generados por las bolsas después de que dejan de usarse.

La tarifa del impuesto parte en un valor de $20 en el año 2017, $30 en el año 2018, $40 en el año 2019 y $50 al 2020.

Según explicó el Ministerio de Ambiente, el impuesto es por cada unidad de bolsa y debe estar discriminado en la factura y se cobrará al momento de la entrega de la bolsa. En todos los casos, en la factura de compra o documento equivalente deberá constar expresamente el número de bolsas y el valor del impuesto. Están obligados a pagar este impuesto los responsables del IVA, pertenecientes al régimen común, como por ejemplo los grandes supermercados, grandes superficies, almacenes de comercio de prendas de vestir, calzado, entre otros.

A pesar de lo anterior, muchos compradores de la capital del Cesar se mostraron inconformes con este nuevo impuesto. EL PILÓN recorrió varios almacenes de cadena en la ciudad y notó que muchos prefirieron no comprar bolsas y llevar los productos en la mano.

“Otros compraron las bolsas pero renegando que esa plata es para el gobierno o para el mismo almacén, que esto era un robo”, dijo Maciel Contreras, cajera del almacén ÉXITO.

El especialista en Gestión Ambiental, Hernán Maestre, explicó a este medio de comunicación que las bolsas plásticas son uno de los medios de empaque más utilizados en nuestra cotidianidad. “Se estima que un colombiano usa, en promedio, seis bolsas semanales y 22.176 a lo largo de una vida de 77 años, lo primero que hay que entender es que el mundo está pensando en aplicar la economía circular, que es una economía donde se produce, se usa y se recicla, que la basura no es basura, que la basura se utiliza en otros procesos”, explicó el ambientalista.

Aseveró además “lo que nos cuesta se cuida, las personas que compran bolsas vuelven a utilizarlas o llevarán de sus casas las bolsas especiales de mercado porque no quieren volver a comprar; la gente debe entrar en razón, es falta de conciencia, si tomamos conciencia cambiamos de actitud, cuando se tome conciencia que es un problema para humanidad, todo cambiará”, dijo Maestre quien añadió que la idea no es utilizar tantos plásticos porque estos tardan hasta 100 años en descomponerse.

La utilización indiscriminada del plástico no es un problema exclusivo de Colombia, la inconsistencia de carácter global, más de ocho millones de toneladas de desechos plásticos llegan a contaminar los océanos y se calcula que 60 % de todas las especies marinas los han consumido en algún momento. Además, de las 290 millones de toneladas de plástico que se fabrican en el mundo al año, 30 % corresponde a productos que se usan una sola vez.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), en 2050 existirá más basura en los océanos que peces, pues cada 2,59 kilómetros cuadrados de mar tiene 46.000 piezas de plástico flotando. Aunque desde 1970 el plástico se identificó como una amenaza para los ecosistemas marinos, solo hasta hace poco está reportado como un problema que afecta el medio ambiente mundial.

En otras poblaciones

* Irlanda es considerado como el país pionero. Desde 2002 implementó el PlasTax: impuesto de 20 % sobre las compras aplicado a usuarios de bolsas plásticas. Los resultados: se habla de una reducción del 90 % en el uso de estos empaques.

* Inglaterra es otro caso de éxito. Solo seis meses después de que entrara en vigencia el impuesto, el uso se redujo en un 85 %.

* En el caso de Italia, uno de los principales consumidores de bolsas de plástico en Europa, cada ciudadano utilizaba casi 350 bolsas al año. La medida fue drástica y se prohibió su uso.

* California, en Estados Unidos, fue el primer estado de ese país en prohibir el uso de estas bolsas. Tiendas, farmacias, licorerías y supermercados pueden cobrar 10 centavos de dólar por el uso de bolsas de papel o reutilizables.

* Bundanoon, una población rural en Australia, fue el primer lugar del mundo donde se prohibió la venta de agua en botellas de plástico en 2009.

* En Ciudad de México se prohibió la entrega de bolsas plásticas en supermercados. Se reemplazaron por empaques biodegradables.

* En Francia, en 2016 se prohibieron completamente las bolsas plásticas, junto con los cubiertos, platos y vasos hechos de ese material.

Punto de vista

¿Usted está dispuesto a pagar por las bolsas para llevar los productos que compre en supermercados?

Lisbeth Manjarrés

No me parece nada bien este impuesto, uno no debe pagar por las bolsas, eso debe ser gratis, no estoy dispuesta a pagar, la próxima vez traigo mi bolsa.

Lorena Gutiérrez

Pésimo este nuevo impuesto, se le incrementa más a uno el mercado, hay mucho impuesto, esos 20 pesos no se ven pero va sumando.

Carlos Quiroz

Me parece excelente este nuevo impuesto y claro que sí pagaría por una bolsa cuando sea necesario, debemos de concientizarnos con el medio ambiente.

Ana Lucía González

Muy bueno me parece porque ayudamos al medio ambiente, la idea no es comprar bolsas por comprar, es saber cuándo usar una bolsa plástica y reutilizarlas.

Por Sara Maestre DíazGranados/EL PILÓN