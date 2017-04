El vallenato que viste a la Señorita Colombia

El diseñador José Cuello es otro de los triunfadores en el pasado Reinado Nacional de la Belleza en Cartagena. Sus diseños complementan la belleza de Laura González Ospina, la nueva reina de los colombianos, quien descresta a todos de la mano de este joven vallenato.

“Hace casi un año estuve en Cartagena en la elección de la señorita Cartagena, nunca imaginé establecer un vínculo con su organización y ella misma. No tenía ningún contacto y menos me conocían, pero en esa misma semana me llamó uno de sus maquilladores y mi trabajo les pareció oportuno, ahí me hicieron participe para vestirla todo el año de Reinado”, indicó Cuello.

Sobre Laura González, explica que es una mujer “camaleónica” porque puede colocarle prendas casuales o de gala, que siempre resaltan su estilo.

“No fue difícil escoger lo que tenía que vestir, el color de piel de Laura puede mezclarse con muchas tonalidades. En la gala final fue vestida con Hernán Zajar y ella alcanzó a marcar la diferencia. Inmediatamente ganó pasaron cuatro días y viajé a encontrarme con ella, es un triunfo nuestro que haya ganado porque fue a la única que le apostamos”, dijo José Cuello, quien ha tenido la oportunidad de estar en importantes ferias textiles y pasarelas de moda como el Trei Expo Colombia en Miami, Colombiamoda, Barranquilla Fashion Week, entre otras.

En los próximos días, la Señorita Colombia seguirá vistiéndose con las prendas de José Cuello, durante el recorrido que tiene programado para visitar las diferentes ciudades del país.