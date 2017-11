Con vallenato y reggaeton quieren rescatar a jóvenes víctimas de las drogas

Ellos mismos escriben sus canciones plasmando las situaciones que viven en su día a día.

Sin duda alguna la música se ha convertido en un escenario para transmitir emociones y sentimientos que logran conectarse con las personas. No olvidando a los creadores de las líneas musicales, que se encargan de agrupar letras reflejando contextos de diferentes situaciones.

Este es el caso de Isaac Gutiérrez y Wilfran Campo, dos jóvenes de 16 años que por medio del género urbano y el vallenato quieren contar historias que han vivido en la Ciudadela 450 Años de Valledupar donde residen.

Gutiérrez, quien tiene por nombre artístico ‘Isgo RLG’, está incursionando en lo urbano, género que lo identifica y por medio del cual quiere generar conciencia de la problemática que viven actualmente los jóvenes de su barrio y de toda la capital cesarense. Mensajes para erradicar la violencia o alejar del mundo de las drogas es la misión que quiere llevar a los adolescentes que se han visto involucrados en este temible y nublado mundo. “Gracias a Dios yo no me he metido en ese mundo, pero tengo amigos de mi edad que han crecido conmigo que sí lo están, que fuman y quisiera que a través de mis canciones ellos entendieran que ese no es el camino”, expresó el artista.

Mientras tanto, Campo, quien prefiere su ritmo autóctono, el vallenato, también quiere transmitir el mismo sentimiento, no sólo a la juventud que para ellos es su preocupación principal, sino también a la comunidad general, y despertar y concientizar a muchachos de 13 y 14 años que cada día hacen parte de esto. “Para mí eso no sirve para nada. Pero el mensaje más claro es que hay muchas salidas para el problema o dificultad que tengan”, comentó el joven cantante.

Aunque no comparten el mismo camino musical, se han apoyado mutuamente en lo que para ellos es un sueño con propósito en común: ayudar a los demás en sus situaciones adversas.

En el mes de Julio ambos se presentaron en una actividad recreativa, organizada por el centro comercial Los Mayales, también se han dado a conocer en las fiestas de la Ciudadela 450 Años, Tierra Grata y han apoyado eventos sociales como el Radiotón que se realizó el 5 de octubre en la capital del Cesar.

A futuro, sueñan con estar presentándose en un escenario de talla nacional y ¿por qué no?, poder mezclar los dos géneros; siempre con un mensaje de aliento para el público.

*Eduardo Moscote

eduardomoscote@hotmail.com