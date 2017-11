El vallenato que recibió la máxima distinción de la Universidad de Chile

Un joven de 24 años que realizó un riguroso proyecto de grado como psicólogo de una de las universidades más importantes del país austral.

Aficionado por el deporte y al interés por conocer más allá de los actos cotidianos de cada persona, José Daniel Torres, de 24 años, egresado del Colegio Nacional Loperena de Valledupar, mezcla estos dos temas y los aplica a su vida profesional.

Aunque en un principio no contó con el apoyo total de su familia al decidir estudiar psicología, no descansó hasta poder cumplir lo que hoy día es un sueño realizado.

“En el 2009, aproximadamente, yo propongo en mi casa en un almuerzo familiar a mis dos abuelos y a mi mamá estudiar psicología y me dicen que no; que no ven una carrera próspera ni económica, que no está bien catalogada. Entonces decido no, no estudio psicología, listo y ya”, comentó José Daniel.

Ante la respuesta de sus familiares, el joven decide darse un semestre sabático en el que pensaría si realmente esa carrera era la que quiera cursar. Viaja con su mamá a Chile y es ahí cuando el joven confiado decide llegar a la universidad y realizar una prueba de admisión para psicología, con la cual logró la admisión.

Pero el principal motivo que lo llevó a enfocarse en esta área es “quizás aprender a entender ciertos comportamientos y/o conductas de las personas, y personas desde niño, jóvenes y adultos”, manifestó.

El deporte es otra de las pasiones que están ligadas a la vida de Torres, gracias a que desde muy joven en el colegio Nacional Loperena participó y realizó prácticas deportivas en la selección de fútbol de la institución.

Es por estos gustos que decidió enfocar su proyecto de grado a estos temas que le merecieron el máximo reconocimiento que otorga la Universidad de Chile a sus estudiantes. “Tomé tres grupos de trabajo; un grupo que son los deportistas seleccionados de mi universidad, otro grupo que son los deportistas aficionados y otro grupo de alumnos que no realizan ninguna actividad deportiva”, recordó.

La principal pregunta de la tesis fue si existía una diferencia significativa dentro de las estrategias de afrontamiento en estos tres conjuntos, ver si el estrés para estos tres grupos es lo mismo, si lo manejan igual o no.

“Para eso se aplicó un test de estrategia y afrontamiento del estrés que cuenta con ocho ítems. Dentro de ellos está la restructuración cognitiva y le nombro esta porque fue la que lanzo la diferencia significativa”, precisa.

A dos semanas de haber sustentado la tesis, José Daniel Torres recibió un llamado por parte de la Asociación Chilena de Seguridad, la cual le propone el trabajo de psicólogo enfocado a la parte jurídica, corroborando la veracidad de las licencias médicas que llegan a sus manos.

“Decido empezar mi vida profesional ahí por las distintas facilidades que me prestaban y por el buen acercamiento que hubo hacia mí en el momento”, expresó el vallenato.

La máxima distinción que otorga la Universidad de Chile la recibió con cuatro pilares fundamentales: “Primero con humildad para querer seguir trabajando. Segundo con mucha alegría, obviamente entrega mucha alegría una satisfacción enorme de que se ve el resultado de un trabajo constante y con mucha disciplina. Tercero y cuarto con gran responsabilidad y motivación”, afirmó.

Curiosidades en su transcurrir académico

Dentro de su vida como estudiante tuvo que cursar muchas asignaturas no sólo enfocadas a su carrera profesional sino también a cultura general.

José Daniel tuvo que asistir tres horas por clases a una materia denominada ‘Historia Social de Chile’. Entre risas confesó: “Imagínate lo que fue para un vallenato estar escuchando historia social de Chile”. Además reconoció que hay aún muchos temas políticos y sociales que desconoce de su país, Colombia, y ahora tendría que aprender de un lugar ajeno.

Torres le hace un llamado a la juventud, no sólo valduparense sino de todos los rincones de Colombia: que estudien y que sean tolerantes.

Por: Eduardo Moscote

eduardomoscote@elpilon.com.co