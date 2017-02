Un vallenato tiene el mejor registro mundial de patinaje

El patinador vallenato Aramis Campo entrena en el departamento de Bolívar.

El mejor registro mundial de patinaje, en la prueba de los 100 metros carriles, en la categoría juvenil lo posee el vallenato Aramis Campo Andrade, luego de su participación en el pasado Campeonato Nacional disputado en Bogotá.

Aunque corrió en mayores, siendo juvenil, el patinador del club Nómadas del Caribe aparece en el primer lugar del ranking mundial luego de parar el cronómetro en 9.9 segundos y alcanzar la medalla de plata. “Yo corrí con los mayores y terminé segundo, por detrás de Andrés Jiménez de Bolívar, él sí es de la categoría mayores y yo por ser juvenil, hice un registro que hasta ahora es el mejor del mundo y el tercero en mayores”, reveló Aramis Campo.

En la actualidad, este joven entrena con el club Pegasso de Cartagena, al que también pertenece la vallenata Andrea Cañón. “En estos momentos estoy bajo la dirección del técnico Abel Paola, él me está entrenado sin ningún compromiso, lo que quiero es seguir en Cartagena, pero sin desligarme del Club Nómadas del Caribe. No descarto que en un futuro me quede definitivamente en la capital de Bolívar, porque quieren que sea selección Colombia”, reconoció el patinador de 18 años.

Egresado del colegio Prudencia Daza y con varios títulos nacionales, Aramis Campo tiene entre ceja y ceja el selectivo que se disputará en mayo como plataforma a la selección Colombia.

Por ahora, con recursos de su madre, el patinador entrena en el ‘corralito de piedra’ con el sueño intacto de pulir sus condiciones para mantener vivas las esperanzas de que en 2017 este en un campeonato mundial.

Aramis Campo tiene el mejor registro juvenil del mundo en la prueba de 100 metros carrera.