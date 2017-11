Vallenata pone cuota goleadora en los Juegos Bolivarianos

Los goles de la vallenata Maireth Pérez son noticias en los Juegos Bolivarianos.

Maireth Alejandra Pérez, una vallenata que integra la selección Colombia Femenina Sub 20 que participa en los Juegos Bolivarianos, se convirtió en cuota goleadora para la tricolor.

En los dos primeros juegos, anotó tres tantos que tienen a Colombia en los primeros lugares del certamen que además integran Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Anoche las cafeteras enfrentaban al equipo inca.

“Este es el resultado del trabajo que se viene haciendo durante el año, los frutos se están viendo en un grupo comprometido que se sacrifica para hacer las cosas bien”, reconoció la jugadora de 16 años, del registro del Club Formas Íntimas de Antioquia, clasificado para la próxima Copa Libertadores Femenina, después de alcanzar el título de Difútbol.

Actuando en la posición de volante por derecha, Maireth Alejandra Pérez encontró su fórmula a la hora de llegar al gol. “Me siento cómoda jugando de volante por fuera, gracias a Dios he marcado tres goles, dos contra Ecuador y uno ante el equipo boliviano, creo que vamos por buen camino, aún falta mucho y hay que ir paso a paso”, dijo la futbolista.

Con 16 tantos en la Liga de Antioquia, la jugadora cesarense tiene procesos en las categorías Sub 17 y Sub 20. “Este año he jugado poco con Formas Íntimas por los compromisos que tengo con las diferentes selecciones de Colombia, afortunadamente salimos campeonas y en enero iniciaremos en Paraguay la Copa Libertadores”, explicó Maireth Pérez, quien hace su debut en la categoría Sub 20.

El fútbol femenino se juega a una sola ronda de todos contra todos, de la que saldrán los dos mejores para disputar la medalla de oro, mientras que los que terminen tercero y cuarto irán por el bronce. El viernes cerrará el todos contra todos ante Venezuela.

En la cancha de arenilla del barrio La Nevada, de Valledupar, despertó la pasión por el fútbol la pequeña Maireth Alejandra Pérez Ramírez, quien desde los seis años llegaba allí a jugar con los muchachos porque las niñas de su edad preferían divertirse con muñecas, patines y bicicletas.

Allí supo de golpes, túneles, gambetas y goles que tiempo después la llevarían hasta Medellín en compañía de sus padres (Gustavo José, maestro de obra, y Luz Dary, ama de casa), gracias al ofrecimiento del club Formas Íntimas, publicó El Colombiano de Medellín.

Hace más de cinco años está en suelo paisa, región que la acogió y la forjó para el fútbol. Sus goles y técnica en la liga departamental hicieron que los entrenadores se fijaran en ella y la convirtieran en figura de la Selección a la que ha representado en varios suramericanos.

