En Valledupar terminó ruta de foros por la Paz

Carlos César Silva abordó el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aseguró que el debate debe ser simplemente académico y jurídico.

En debate académico terminó el sexto Foro por la Paz, liderado por la Oficina Asesora de Paz de la Gobernación del Cesar, que recorrió seis municipios en los últimos meses.

Cinco panelistas participaron plantearon sus conceptos sobre el fin del conflicto armando firmado por el Gobierno Nacional con las Farc, es el auditorio Miguel Vicente Arroyo de la Universidad Popular del Cesar.

Simón Martínez Ubárnez, Helene Gómez Monsalve (moderadora y compiladora de las memorias en cada uno de los encuentros), Carlos Javier Toro Velásquez, Rodolfo Vega Lúquez y Carlos César Silva, analizaron ante estudiantes, profesores y egresados, los puntos del Acuerdo de Paz firmado por el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño.

Esta estrategia fue realizada además en los municipios de Chimichagua, Agustín Codazzi, Aguachica, Pailitas y La Paz. Según Jesualdo Hernández Mieles, asesor de Paz del departamento, la academia juega un papel importante en este proceso de posconflicto.

“Seis foros que iniciaron el 25 de junio en Chimichagua y terminaron en Valledupar, con temas puntales y específicos que son justicia transicional, que se hable aquí de justicia especial para la paz, hablar también de posconflicto, restitución de tierras y un tema muy central como son los planes de desarrollo con enfoque territorial”, dijo Hernández Mieles.

El funcionario argumentó que con estos foros “ganaron el conocimiento sobre los puntos acordados en La Habana. El gobierno departamental hace un buen balance porque los cesarenses ya tienen una idea de qué fue lo que se acordó entre el Gobierno y las Farc”.

El gobernador Francisco Ovalle Angarita venía socializando que la idea central de estos encuentros era la de poner en contexto a toda la población y a los entes territoriales sobre cómo avanzan los acuerdos en el país.

El abogado Carlos César Silva abordó el tema de la justicia especial para la paz (JEP), advirtiendo que este debe ser un debate netamente académico y jurídico, apartado de la política.

“Partiendo de que lo acordado en La Habana no es perfecto, tiene muchas cosas que los ideales no son iguales a los nuestros. El debate de la JEP debe darse, pero partiendo de lo académico, jurídico y no dese lo político”, sostuvo el magister en Derecho Público, que desglosó temas como justicia retributiva y restaurativa, objetivos, elementos, competencia, sanciones y críticas a la JEP.

Los panelistas y ponentes fueron Simón Martínez Ubárnez, Carlos César Silva Araujo, Rodolfo Vega Lúquez, Carlos Javier Toro Velásquez y Helen Gómez.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co