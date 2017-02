Valledupar inicia un nuevo reto en la B

Valledupar Fútbol Club debutará esta tarde en el Torneo Águila 2017, visitando a Leones de Antioquia.

Un nuevo capítulo futbolero iniciará esta tarde el Valledupar Fútbol Club en el Torneo de la Primera B, enfrentando en Itagüí a Leones de Antioquia.

Con una nómina diseñada con jugadores de experiencia en el balompié profesional colombiano como Martín Arzuaga, Armando ‘La Perra’ Carrillo y Javier Araújo, la afición vallenata espera que este sea el año de la consagración y ver de una vez por todas al equipo ‘verdiblanco’ peleando un cupo a la máxima categoría.

¿Será que esta vez los directivos tienen como objetivo ascender a la A? porque la nómina diseñada está para eso: darle la satisfacción a la hinchada y que los gobernantes que invirtieron vean los frutos en este 2017 lleno de ilusiones.

Los tres jugadores ‘de cartel’ que vinieron para esta temporada, se mezclarán con elementos que en 2016 fueron claves en el equipo. Norvey Orozco, Ricardo Delgado, Jorge Núñez, Luis Moreno, Juan Camilo Zapata y Alex Rambal tendrán la misión de responder a la confianza del técnico David Pinillos y devolverles la confianza a una hinchada que quiere ver ascender al onceno cesarense.

Hoy ante Leones, Valledupar Fútbol Club tendrá el primer reto de conseguir un resultado positivo para soñar con una campaña en la que sea protagonista y justifique la inversión que se hizo este año.

Jugadores como Andrés Uhía, Javier Araújo, Deiner Cetré y Luis Moreno aún permanecen en el departamento del equipo y no fueron tenidos en cuenta para el debut ante los felinos.

La plantilla que se trasladó a tierras antioqueñas la integran Luis José Torres, Miguel Torres, Ronald Herrera, Andrés Padilla, Kevin Sandoval, Jairo Umaña, Tomás Velásquez, Jairo Umaña, Luis Londoño, Alex Rambal, Odacir Pérez, Armando Carrillo, Juan Camilo Zapata, Norvey Orozco, Juan Diego Palacio y Óscar Santos.

En 2016 Valledupar Fútbol Club y Leones jugaron dos partidos: en el primero los felinos ganaron 1-0, mientras que en el segundo el choque terminó 1-1 en el estadio ‘Armando Maestre Pavajeau’.

La titular

Miguel Torres

Ronald Herrera

Kevin Sandoval

Andrés Padilla

Tomás Velásquez

Luis Londoño

Alex Rambal

Juan Zapata

Ricardo Delgado

Oscar Santos

Norvey Orozco

Suplentes

José Bassa

Jairo Umaña

Odacir Pérez

Armando Carrillo

Juan Palacios

La jornada

Barranquilla vs. Santander

Orsomarso vs. Atlético

Magdalena vs. Cartagena

Leones vs. Valledupar

Nibaldo Bustamante/EL PILÓN