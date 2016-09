Valledupar FC, al borde de la eliminación

Valledupar Fútbol Club perdió 0-1 ayer con el Deportivo Pereira en el estadio ‘Armando Maestre Pavajeau’.

El fútbol no es de merecimientos, tampoco de jugar bonito o tener las mejores opciones. En el fútbol se gana con goles y nada más; eso precisamente fue lo que no tuvo ayer el Valledupar en su derrota 0-1 ante el líder Deportivo Pereira, resultado que lo pone con un pie por fuera del grupo de los ocho.

Moisés Galé, Óscar Santos y Juan Camilo Zapata fueron los reyes del desperdicio en el equipo de David Pinillos, que mereció mejor suerte porque tuvo actitud, ganas y literalmente arrinconó al elenco ‘matecaña’.

El equipo ‘verdiblanco’ inició con buen semblante futbolístico con un Ricardo Delgado y Juan Camilo Zapata que propusieron fútbol colectivo con el toque de primera, incluso Moisés Galé en una de esas acciones ofensivas finalizó mal una acción clara de gol.

Cuando Valledupar era el dueño del ritmo del partido llegó el tanto del Deportivo Pereira. Al minuto 25 Alex Rambal quiso salir jugando desde su zona, perdió la pelota con Juan Carlos Hernández y en una doble jugada el propio Rambal metió la pelota en su propio arco.

Dos minutos más tarde Norvey Orozco ganó en velocidad por derecha y su remate fue desviado por el arquero Ramírez.

Galé volvió a aparecer en escena a los 32, al cazar un rebote dentro del área para rematar débil y con dirección diferente a la red. Los ‘matecañas’ estuvieron a punto de aumentar la cuenta, primero con un cabezazo de Segura y luego en mano a mano de Hernández con el arquero del Valledupar, Miguel Torres, quien evitó la caída de su valla.

Las jugadas polémicas llegaron en el segundo tiempo con dos goles anulados a Rambal (2 ST) y otro de Juan Camilo Zapata (41 ST) por aparente fuera de lugar. Valledupar empujó y lo intentó con buen fútbol ofensivo pero no tuvo la tranquilidad para definir. Santos y Zapata desatinaron en dos oportunidades; la más clara fue la de Zapata al minuto 49 cuando libre de marca y con el arco a su disposición remató de cabeza y por fuera.

Jornada de hoy

Popayán Vs. Orsomarso

Llaneros Vs. Atlético

Cúcuta Vs. Bogotá

Santander Vs. Leones

El próximo fin de semana, Valledupar Fútbol Club visitará al Barranquilla, equipo que también lucha por ingresar a los ocho clasificados del Torneo Águila.

Las posiciones

1. Pereira 64

2. América 49

3. Cartagena 46

4. Tigres 45

5. Popayán 43

6. Leones 42

7. Quindío 40

8. Cúcuta 37

9. Valledupar 35

Por Nibaldo Bustamente / EL PILÓN