En la sesión de ayer, 12 concejales asistieron con jeans al recinto.

La propuesta del presidente del Concejo de Valledupar, Guido Andrés Castilla, que busca modificar el reglamento interno de la corporación para darle altura y respeto al recinto con la formalización de la vestimenta, dividió a los concejales. Mientras que unos están de acuerdo, otros aseguran que con ese proyecto podrían vulnerarles sus derechos.

Así lo manifestó José Amiro Aramendiz, el concejal del partido Centro Democrático: “ese proyecto va en contra del libre desarrollo de la personalidad, yo no tengo un solo pantalón de dril en mi closet y además usar jeans no nos impide tomar buenas decisiones”.

Otro de los concejales que está muy molesto con la propuesta, es el liberal Gabriel Muvdí. “Quién dijo qué porque yo use jeans estoy mal vestido, una cosa es que uno venga bien vestido, bañado, afeitado, sin gorra, o en chancletas como vienen algunos; eso no debe ser aceptable pero uno puede venir en jean bien presentado” expresó y además resaltó que de aprobarse la propuesta, no pueden impedirle la entrada al recinto, solo por su vestimenta.

Ante eso, el ponente del proyecto y presidente de la Corporación, Guido Castilla, le dijo a EL PILÓN que la proposición se encuentra en estudio y antes de finalizar la semana citara a comisión para debatirlo. Él mismo explicó que la votación para aprobar la medida está dispuesta para sesiones ordinarias al reintegrarse en el mes de octubre.

“Hay una división evidente, pero esto es democracia y en el momento de la votación se sabrá quienes ganan”, anotó Castilla.

La iniciativa del presidente busca mejorar la presentación de los concejales a la hora de los debates y evitar que se repitan hechos como el ocurrido en julio de 2015 cuando el entonces concejal Valledupar y hoy diputado del Cesar, José Mario Rodríguez Barriga, llegó al recinto en chancletas, con bermuda playera y un suéter.

Sobre la propuesta, la experta en etiqueta y protocolo, Cecilia Lúquez, expresó que es excelente la propuesta presentada al Concejo.

“Los corporados son figuras pública que deben conservar su imagen y el jean demuestra informalidad. Los ejecutivos deben usar ropa clásica que vaya acorde al clima, un buen pantalón de dril sería la elección perfecta de los concejales. Los jean deben dejarlos para otros escenarios como las parrandas vallenatas”, aseguró.

“Los ejecutivos deben usar ropa clásica que vaya acorde al clima, un buen pantalón de dril seria la elección perfecta de los concejales. Los jeans deben dejarlos para otros escenarios como las parrandas vallenatas”: Cecilia Lúquez, experta en etiqueta y protocolo.

Ariadne Osorio Ponce

Ariadne.osorio@elpilon.com.co