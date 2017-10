UPC se quedó en semifinal de Juegos Nacionales

La UPC perdió 3-2 ante la Sergio Arboleda de Bogotá, en la semifinal de los Juegos Nacionales Universitarios que se disputan en Tunja.

Al perder 3-2 ayer ante la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, en la semifinal de fútbol masculino de los Juegos Nacionales Universitarios, la Universidad Popular del Cesar quedó por fuera de la final del certamen que se disputa en Tunja.

El equipo dirigido por Nóbel Zúñiga siempre estuvo por debajo en el marcador. “Nos hicieron tres goles en pelota quieta, nos desconcentramos en esas instancias, pero me queda la satisfacción de un equipo que se entregó y jugó bien al fútbol, ningún equipo nos pasó por encima. En la semifinal las cosas no se dieron pese al buena presentación de nuestro equipo, no nos alcanzó”, lamentó el técnico de la Universidad Popular del Cesar.

Con cuatro victorias y dos derrotas, los upecistas lucharán hoy por el tercer lugar en su juego ante la Universidad Autónoma del Cauca.

La Universidad Popular del Cesar venía de una brillante fase regional en la que hizo respetar su localía y a la postre salir campeón. En una dramática final, enmarcada por amago de bronca entre los jugadores, los cesarenses alcanzaron el título, al derrotar 2-1 a la Universidad del Magdalena.

El camino del título regional de la UPC empezó con el empate 1-1 ante Magdalena; luego derrotó 7-3 a Cecar de Sincelejo; posteriormente goleó 6-3 a la Universidad del Atlántico; en el choque por cuartos de final empató 1-1 ante La Guajira y alcanzó la siguiente ronda por cobros desde el punto penal, mientras que en la semifinal se impuso 6-4 sobre la Universidad de Córdoba.