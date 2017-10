“Hay unos intereses políticos”: abogado de víctimas en caso de Clínica Laura Daniela

Luis Eduardo Avendaño, abogado de cuatro denuncias en contra de la Clínica Laura Daniela por la muerte de 16 neonatos. EL PILÓN / Carlos Mario Jiménez.

Luis Eduardo Avendaño Gamarra, abogado en cuatro procesos por la muerte de 16 neonatos en la Clínica Laura Daniela de Valledupar, aduce “maquillaje” en el manejo que las autoridades hacen para encontrar a los responsables, sancionarlos y finalmente obligarlos a pagar por este caso.

El primer caso que llegó a su oficina fue el de Diana De Armas, la madre de María Milagros, menor que ingresó a la UCI Neonatal del mencionado centro asistencial por problemas respiratorios. Le aplicaron Survanta, como ella misma lo tiene sustentado en su epicrisis, además “la niña pasó de un ventilador mecánico a uno de alta frecuencia porque el medicamento no le estaba haciendo efecto”. Así lo denunció De Armas, quien por medio de Avendaño Gamarra instauró la denuncia que incluye el delito de homicidio culposo.

Este delito no está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación, tal como lo informó la directora de la seccional Cesar, María Estela Aguilar Vergara, una vez se refirió al proceso de investigación y judicialización relacionado a la denuncia por la muerte de los menores en la Clínica Laura Daniela.

En entrevista con EL PILÓN, Luis Eduardo Avendaño Gamarra afirmó que el gobernador Francisco Ovalle Angarita no ha hecho frente a la denuncia como debía hacerlo, mientras que las autoridades no dan celeridad a las investigaciones. Se refirió también a que la Secretaría de Salud del Cesar no quiere entregar información específica de las investigaciones.

¿Cuántos casos están en su poder por la muerte de 16 niños en la Clínica Laura Daniela y si hay otros, cuáles son?

Del caso del medicamento Survanta con la Clínica Laura Daniela actualmente tengo cuatro procesos, otro más en el Hospital Rosario Pumarejo de López, que también es por el mismo incidente, pero han llegado otros por negligencia médica; uno contra la Clínica del Cesar y otro contra la Clínica Buenos Aires, son aislados que derivan una falla asistencial en la prestación del servicio médico.

La Fiscalía no investiga, hasta ahora, el delito de homicidio por la muerte de los 16 neonatos y una de las víctimas está representada por usted. ¿Qué incluye su proceso?

En la oficina trabajamos con equipo interno, incluye un médico especialista que nos está asesorando en los casos y el equipo de profesionales jurídicos, cuando hicimos el estudio del caso de Diana De Armas decidimos presentar la demanda por homicidio culposo. Esta demanda le correspondió a la Fiscalía 18 seccional de Valledupar, que actualmente lleva el proceso, que estaba estancado porque desde marzo que se había presentado la denuncia no había tenido celeridad. Lo primero que se hace cuando se presenta una denuncia es citar al denunciante a que amplíe los hechos, esto se dio apenas hace unos días y fue cuando la Fiscalía citó a mi clienta para que la ampliara, ahora se creó un marconigrama de trabajo para que se lleven las investigaciones del caso.

¿Tiene conocimiento del porqué la demora, si estamos hablando de 16 menores muertos, que recibieron un medicamento fraudulento, como lo dice el informe del Invima?

En el caso de la Fiscalía desconozco, si existe un retardo en sus funcionarios, en el caso de la Secretaría de Salud y otros organismos de carácter departamental lo denuncié en otra oportunidad, hay unos intereses políticos, un favor que se está debiendo y ese favor ha sido tratar de ocultar la investigación. Vi que la Secretaría de Salud formuló pliego de cargos contra la Clínica Laura Daniela, debemos esperar que esta sanción sea contundente; estamos hablando de la muerte de 16 menores, no puede ser la sanción con palmaditas en la espalda, no puede ser una amonestación.

Me extraña que la Secretaría de Salud formule cargos y no tome una medida preventiva, una medida cautelar como es el cierre del centro de acopio (de medicamentos) o la UCI Neonatal. A estas alturas no sabemos si siguen teniendo medicamentos adulterados y se hayan presentado más muertes. Como padre de familia me daría pavor llevar a mi hijo a la Clínica Laura Daniela.

Llama la atención que la Secretaría de Salud no hace ningún pronunciamiento sobre la muerte de los 16 niños, simplemente se basa en la adquisición y administración de medicamentos falsos. ¿Qué opina?

Me extraña que el gobernador Francisco Ovalle esté maquillando el proceso y le esté dando un trámite que no corresponde. Aquí estamos frente a un homicidio y es el delito que se debe investigar, otro delito de menor jerarquía es falsedad en patentes; ahí el homicidio debe subsumir el conjunto de los otros delitos que se tipifican en la norma penal. Debería ser por esto que se estuviera investigando, es lastimoso porque claramente se está viendo que las autoridades no han sido capaces ni de darle el pésame a las madres.

Finalmente, el ente que dirá si los niños murieron por la aplicación del Survanta es el Invima ¿Ustedes pedirán ese estudio y cómo lo harán, si dijo anteriormente que la Secretaría de Salud está dilatando el proceso?

El tema de la Secretaría de Salud es espinoso, desde el principio del proceso encontramos obstáculos, no quieren dar la información del caso. Hice un derecho de petición y me fue contestado de manera trasquilada, por eso presenté una acción de tutela que está en cursos en el Juzgado Primero Penal de Conocimiento de Valledupar. Es triste que la Secretaría de Salud dependa de un resultado del Invima, pero quiero llamar la atención que el Invima en medio televisivo dijo que eso no era Survanta.

Preocupa que la Secretaría de Salud no sea transparente, el viernes (29 de septiembre) me reuní con la exsecretaria de Salud, Carmen Daza, le puse en conocimiento mi gran preocupación porque se vienen dando modificaciones en las historias clínicas y tengo ya varios pacientes que las piden y las modifican en su totalidad, están cambiando el nombre del medicamento, acomodan los procedimientos (…) buscamos claridad y brevedad, para entregar historias clínicas piden certificado de defuncióny no puede ser así.

El caso de la Clínica Laura Daniela obligó a la renuncia de Carmen Sofía Daza, en su remplazo llegó Nicolás Muhrez, ¿Le hace alguna solicitud en especial?

Lo invito a que actuemos con transparencia, debemos tener un deber moral, son niños porque puede ser mi hijo o un hijo de él. Aquí estamos pidiendo es justicia, que busquen los responsables y que hayan responsables, sanciones que de verdad son. A la Clínica Laura Daniela no se le puede poner una multa de $20 millones, eso sería irrisorio.

¿Le preocupa que los casos queden en la impunidad?

Sigo con mi gran preocupación porque después de hacer la denuncia en el programa televisivo las autoridades no dan a entender, que ni siquiera es un pronunciamiento oficial, por qué están tratando de tapar el sol con las manos.

¿Existen amenazas o presión sobre las madres que usted representa por las denuncias instauradas en la Fiscalía General de la Nación?

Es preocupante porque al denunciar este tipo de mafias que vienen presentándose aquí con el tema de la salud, uno sabe que la vida está en riesgo, por eso quiero hacer una denuncia pública porque no tengo inconvenientes, ni problemas con nadie, pero si me llegan a amenazar lo pondré en conocimiento de sus autoridades y desde ya digo que si a mí o a mi familia llega a ocurrirles algo son Jaime y Carlos Arce, que están perjudicados en estos casos.

