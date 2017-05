“Son unos canallas los que están hablando”: Wilber Mendoza

Wilber Mendoza Zuleta, durante su participación en la segunda ronda que se vivió en la plaza Alfonso López. EL PILÓN / Leonardo Alvarado.

Por una salida en falso en las redes sociales, el rey vallenato 2013, Wilber Mendoza Zuleta, es centro de críticas por parte de los amantes del folclor vallenato y de los habitantes del municipio de La Paz, Cesar.

En un vídeo, el hijo de Nicolás Elías ‘Colacho’ Mendoza hizo un análisis de la participación y elección del nuevo rey de reyes del Festival Vallenato, Álvaro López, expresando palabras obscenas y además discriminó a los pacíficos, pero según él, “todo es un montaje”.

El escándalo generado por las declaraciones del acordeonero llevó a la alcaldesa de La Paz, Andrea Ovalle Arzuaga, a emitir un comunicado advirtiendo que en representación de la comunidad pacífica, en general, y de manera especial de la dinastía López, en particular, del rey de reyes 2017, Álvaro López, expresaba su indignación por las expresiones irrespetuosas de Wilber Mendoza.

“No es propio de colegas, ni mucho menos de exponentes de la cultura, reaccionar de manera tan insolente, ante la irreversible y justa decisión de los jurados del Festival Vallenato, de ungir a Álvaro López, con la corona de rey de reyes, pero tampoco cabe entre lo sensato, referirse a La Paz y a los pacíficos de la manera como lo hizo el señor Mendoza”, lamenta Ovalle Arzuaga.

La mandataria municipal exigió a Wilber Mendoza, “en un gesto de valor, humildad y sensatez, retractarse de sus palabras injuriosas y ofrecer excusas tanto a la dinastía López, como al rey de reyes, y al pueblo de La Paz”.

EL PILÓN entrevistó a Wilber Mendoza para que explicara lo sucedido con el video que es viral en las redes sociales.

¿Cuál es su concepto sobre el vídeo que circula en las redes sociales y en el que ataca la elección del rey de reyes, Álvaro López?

Yo no he publicado nada en mi Instagram ni en mi Facebook contra ellos, reconozco su triunfo, soy amigo de Álvaro y Pablo López, porque eso viene de una amistad hace más de 60 años con mi papá. Cualquiera de los seis que estábamos en la tarima pudo haber ganado; ellos (los López) no tenían el rey de reyes y ya lo tienen, yo también tengo. Ciertas páginas tóxicas formaron un caos del que he sido víctima, porque es primera vez que estoy enredado en un escándalo y pienso que están en contra del folclor; me quieren formar un problema personal y eso nunca sucederá porque Álvaro López es mi amigo y mi hermano, igual Pablo López es mi tío porque era hermano de mi papá, amigos de lazos profundos. No voy a permitir que páginas por ahí me dañen la amistad que tenemos, me siento feliz y felicito a la Fundación Festival Vallenato por todo lo que pasó. Estoy feliz con el cuarto rey de reyes que es Álvaro López.

¿Ha tenido la oportunidad de hablar con Álvaro López y aclarar este asunto?

Claro, nosotros estábamos festejando y yo estaba a su lado el día del fallo. Nos tomamos unos tragos y después me salí a la casa. El vídeo tiene la voz corrida, esa no es mi voz, es una voz ronca que montaron, no sé si con mala intención porque hay personas inescrupulosas, maldadosas que quieren dañar esto. El audio no compagina con mi boca; lo único que dije fue: lo demás lo pone Dios, yo hice todo lo que tenía que hacer. Pusieron otro audio.

La alcaldesa de La Paz, Andrea Ovalle Arzuaga, emitió un comunicado expresando su indignación por los malos cometarios hacia al municipio y al rey de reyes Álvaro López. ¿Qué puede decir al respecto?

No estoy en contra de la doctora Andrea Ovalle, por eso salgo a entregar las declaraciones y a decir que no tengo rencor con Álvaro y el pueblo pacífico porque yo tengo raíces allí. La mujer de Jorge Oñate es mi prima, la esposa de Lucas Gnecco es prima también; mi abuelo Marcos Zuleta, papá de mi mamá, era pacífico, entonces ¿Por qué voy a estar en contra de ellos? No, he sido víctima.

Otra polémica fue su paso a la ronda semifinal y posterior llegada a la final, el público lo vio con un nivel muy bajo.

¿Cuál es su posición?

Yo hice lo que podía hacer humanamente, no podía hacer más nada, lo demás lo pone Dios como dije. Siento que hice las cosas bien y fui un digno representante de las raíces musicales de ‘Colacho’ Mendoza. Tú sabes que esto es fanatismo y al fanático nadie lo entiende. A eso no se le para bolas y hago caso omiso a todo lo que está sucediendo porque Álvaro López y todos los integrantes de esa familia son mis amigos toda la vida y reconozco el triunfo de Álvaro.

¿Cómo se sintió durante los cuatro días de participación por la corona rey de reyes?

Lo más contento por todo lo que pasó porque cualquiera de los finalistas hubiese sido rey de reyes; ya los hermanos López tienen el rey de reyes y por eso los felicito, me siento feliz, soy amigo de ‘Alvarito’, Pablo, Miguel y Navín, por eso todo lo que están diciendo ciertas personas es porque son enemigas de uno y del folclor; no hagan caso porque son unos canallas los que están hablando.

¿Aspiraría nuevamente a conseguir la corona rey de reyes?

No, con esto me siento satisfecho y me retiro del Festival Vallenato. Si me llaman a participar como jurado con mucho gusto voy. Felicito a todos los integrantes del festival, a Rodolfo Molina en su cabeza, porque me pareció excelente.

¿Su mensaje para el público?

A quienes me han maltratado que Dios los bendiga.

“Le queda más fácil disculparse”

Jhon Jairo Flórez, director de la página Blog Vallenato, en diálogo con EL PILÓN defendió la publicación hecha y la cual fue recriminada por Wilber Mendoza Zuleta.

“Aquí el protagonismo es de la noticia. Es más grave que Wilber haya insultado a ‘Alvarito’, a los ciudadanos de La Paz, al folclor vallenato y luego negarlo diciendo que es un montaje, tratando de desacreditar a la página web. En nueve años hemos revelado cientos de escándalos y este es otro más en el que un artista en vez de aceptar su error, quiere enfocarlo en la página como tal”, advirtió Flórez desde la capital del país y agregó “le queda al hombre (Wilber) más fácil disculparse con Álvaro y con el pueblo vallenato, que ponerse a pelear conmigo. Mi deber es informar”.

