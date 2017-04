María Sara Vega Barros, concursante de la categoría juvenil del Festival Vallenato.

María Sara Vega Barros es oriunda de Urumita, La Guajira, tierra a la que esta joven de 14 años admira y resalta con orgullo por ser la cuna de grandes artistas de la música vallenata.

Vega Barros participa por primera vez en el Festival Vallenato y para ella es satisfacción hacerlo en el aniversario número 50 cuando se celebra la cuarta versión Rey de Reyes.

“Mi primer festival aquí en Valledupar, vengo de ser reina en la categoría infantil del festival de Urumita el año pasado”, manifestó la acordeonera.

Aunque lleva poco tiempo practicando el acordeón, María Vega aseguró que el folclor lo lleva en su sangre y eso vale más que muchos años de estudio de este instrumento.

“Voy a cumplir en junio un año de practicar el acordeón, mi papá es músico y eso lo llevó en la sangre, es como dice ‘Poncho’ Zuleta, la genética no pela. De mi tierra Urumita, viene Silvestre Dangond, ‘El Churo’ Díaz, Fabián Corrales y muchos semilleros que están comenzando a surgir”, dijo Vega Barros.

Esta adolescente cursa décimo grado en el Instituto Agrícola de Urumita, tiene claro que es importante estudiar y por eso desea combinar una carrera profesional con la música.

“Me gusta mucho estudiar, porque no solamente es el hobbie, sino que también hay que ser profesional y no depender tanto de la música porque a veces hay suerte y otras veces no. Mis aspiraciones es ser la primera acordeonera de Urumita y dejar un semillero”, manifestó con el acordeón en el pecho, en la segunda ronda eliminatoria del concurso juvenil.

Mohamed Osman Díaz

Mohamed.osman@elpilon.com.co