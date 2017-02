‘Una mirada y un adiós’, cuento ganador de Sebastián Carreño

Sebastián Carreño Villero construyó el cuento ‘Una mirada y un adiós’, ganador en el concurso de cuento del Ministerio de Educación. EL PILÓN / Leonardo Alvarado.

Partiendo de la frase cotidiana “seguro mató a confianza”, Sebastián Carreño Villero estructuró uno de los cuentos que fueron premiados en la décima versión del Concurso Nacional de Cuento, realizado por el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con la cadena RCN.

La historia, denominada ‘Una mirada y un adiós’, recrea a una niña de 16 años de nombre Fátima que vive en Villa Alegre.

“Un día cualquiera llega un circo al pueblo, la protagonista emocionada por ir convence a sus papás y cuando recibe el folleto del espectáculo, se enamoró del lanzador de cuchillas; un amor platónico. Así comencé la historia que terminé contando que ese amor no le servía mucho a Fátima”, declaró el joven de 17 años, quien participó a través de la Institución Educativa Calleja Real de Valledupar, cuando cursaba último grado de bachillerado el año anterior.

“Yo escribí el cuento, pero fue mi papá (Javier Carreño) quien me inscribió para participar. Quise buscar una historia que concordara con ‘seguro mató confianza’, por eso traté de encontrarme con dos personajes; lo más difícil fue meter un persona en confianza, porque lo de seguro lo apliqué con el lanza cuchillas, que se llama Edwin Segura”, explicó Carreño Villero.

En esta edición del concurso, en la que participaron 27.828 cuentos, se establecieron cinco categorías: estudiantes de primero a tercer grado (1); de cuarto y quinto grado (2); de sexto a noveno grado (3); de décimo y grado 11 (4), y estudiantes de educación superior (5).

El departamento del Cesar fue ganador, a través de los estudiantes Sebastián Carreño Villero de Valledupar y Joiner Sánchez Mora, perteneciente a Aguachica. El primero salió favorecido en la categoría cuatro y el segundo, en la cinco.

“En Cartagena, el primer día hicimos una socialización de mi categoría, es un cuento corto que no supera un límite de 7.200 caracteres”, sostuvo Carreño Villero, quien ahora piensa estudiar ingeniería Geológica en Sogamoso, Boyacá.

“Desde pequeño me llama la atención la lectura y la escritura, ahora espero poder compartir mi tiempo con los hobbies que tengo. No es el primer cuento que escribo y seguramente no será el último, llevo cuatro y me gusta el estilo de Edgar Allan Poe, junto con Stephen King”, concluyó.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co