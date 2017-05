Con una marcha trabajadores del Cesar reclamaron sus derechos

Sumándose a las marchas nacionales e internacionales, los trabajadores de Valledupar protagonizaron ayer una marcha pacífica. Leonardo Alvarado/EL PILÓN

Con pancartas y arengas críticas al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, asegurando que van en contra de la integridad de los trabajadores, decenas de personas marcharon ayer por las calles de Valledupar, en el marco del Día Internacional del Trabajo.

La integrante de la Central Unitaria de Trabajadores y del sindicato de Aducesar, Victoria Avendaño, explicó que denuncian la política laboral del gobierno central porque se traduce en tercerización laboral, negándole a los empleados beneficios como: prestación del servicio de salud, primas, vacaciones, entre otras garantías que tiene el personal de planta.

“Esta es una lucha histórica que tenemos los sindicalistas al encontrar que el mayor porcentaje de los trabajadores es contratado por bolsas de empleo y no directamente por la empresa o con término fijo y no indefinido, lo que conduce a que no haya estabilidad laboral”, subrayó la líder sindical.

Entre las peticiones de los manifestantes está un incremento salarial digno, teniendo en cuenta que el año en curso solo aumento el 0.15% mientras que el IVA aumento tres puntos, al pasar de 16% al 19%.

Cabe destacar que según un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Valledupar, en la capital del Cesar existe aproximadamente un 70% de informalidad, del cual el 40% está representada en mujeres. “Hablar de informalidad es hablar de desempleo porque una persona que se dedique al trabajo informal no tiene garantizado una buena remuneración”, precisó Avendaño.

Esta manifestación de la clase trabajadora también se realizó en los municipios de Aguachica y La Jagua de Ibirico.

Panorama nacional

En Colombia solo 7,8 de los 22 millones de trabajadores ocupados está vinculado al Sistema de Seguridad Social, lo que supone que la informalidad laboral llega al 65%, así quedó evidenciado en un estudio de la Universidad del Rosario de Bogotá.

Las cifras del Observatorio Laboral de ese centro universitario también indican que la tasa de afiliación sindical en el país es tan solo del 4,4 %.

El investigador de este claustro educativo, Iván Daniel Jaramillo, señaló que “el principal reto para el sistema de relaciones laborales está constituido por la formalización, la contratación directa y el reconocimiento de los derechos laborales y la protección social de los trabajadores”. De ese modo, se garantizará el trabajo en condiciones dignas y justas.

Jaramillo destacó que “en materia de respeto de los derechos que emanan de la libertad sindical, resulta conveniente dar impulso a las iniciativas gubernamentales sobre reconocimiento del derecho de negociación colectiva sectorial y prohibición de pactos colectivos en empresas con trabajadores afiliados a una organización sindical”.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN