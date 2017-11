“Un presidente de las Farc sería una maldición para Colombia”: Juan Carlos Pinzón

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón aseguró a EL PILÓN que “el país está descuandernado”.Joaquín Ramírez/EL PILÓN

En su tarea de recoger firmas para postular su candidatura a la Presidencia de la República, el exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón Bueno, llegó a Valledupar.

El político explicó la fórmula que se debe desarrollar en el máximo cargo del país, sus estrategias y la radiografía de una Colombia que, según él “está literalmente descuadernada”. Incluso, advirtió sobre la necesidad de tener una nación cuyos habitantes “están muy molestos por todo lo que está ocurriendo”.

Pinzón Bueno causó revuelo por haber publicado su número celular en las redes sociales con el fin de interactuar directamente con aquellas personas que respaldarían su candidatura a la Presidencia.

EL PILÓN habló con Juan Carlos Pinzón para conocer detalles de sus aspiraciones presidenciales y la forma cómo administraría un país en el que la gente “no cree en sus instituciones”.

*¿Qué lo trae por Valledupar?

Estoy en el ejercicio de escuchar y conversar con la gente, por todo lo que pasa en Colombia la gente está muy molesta. Llego a Valledupar para recoger firmas para pedirle permiso al pueblo para ser candidato, no estoy pidiendo votos, sino el sí del pueblo. Nunca he hecho política, vine a traer mi hoja de vida, vengo a mostrar mi declaración de renta ante el pueblo.

*Usted hizo parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ¿por qué recoger firmas para ser candidato?

Jamás fui candidato a nada. Nunca cambié mi posición respeto a temas de Estado. Cuando fui ministro de Defensa y me entrevistaron mi posición fue firme con situaciones de que no se podían debilitar el accionar de las Fuerzas Militares en una negociación porque todo salía mal; no se podía bajar la guardia en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, pero lo más triste es que no hay respuesta del Estado, no hay armas efectivas en materia de justicia.

*Cuando usted fue ministro de defensa dio golpes certeros contra cabecillas de las Farc. Ahora usted está en contra del proceso de paz ¿Cómo justifica esto?

Nunca me opuse al proceso de paz, lo que quiero es la paz y la prosperidad, darle orden a un país que está descuadernado en temas de salud, justicia, corrupción y educación. Si negociamos desde la firmeza y la fortaleza haremos un negocio que deje tranquilos a los colombianos. Decirle a las Farc que entreguen las armas, armar una Justicia Especial de Transición, que vaya hasta allá y salgan con los mismos derechos que los demás colombianos. No podemos aceptar que gente que cometió los peores delitos estén igual que nosotros, terminen con el mejor plan pensional, con carros blindados, escoltas, aviones privados, tierras, emisoras, curules y sin ir a visitar al juez.

* ¿Cómo combatiría usted la corrupción?

La corrupción no se combate gritándole corrupto, se combate metiéndolos a la cárcel y yo sé mucho de eso. La corrupción hay que tratarla como un crimen.

*Pero para hacer todo eso es necesario echar todo este proceso de paz y pasar la página.

“No estoy en el plan de echar para atrás. El país no será lo que a mí me gusta, sino lo que dice la ley. Todos los días amanece una caleta nueva, amanece un episodio de burla para los colombianos. Las Farc debe cumplir y si incumple que se atenga a las consecuencias.

*¿Cuál sería la radiografía de un país gobernado por un miembro del partido de las Farc?

Dios nos libre de un presidente de las Farc porque sería una maldición y una desgracia para Colombia. No creo que queramos ser Venezuela, tenemos suficiente con el narcotráfico, queremos prosperidad como la tiene Corea o Singapur.

*El departamento del Cesar tiene las siete plagas, quinto en número de víctimas por el conflicto armado, tercero en reclamación de tierras, cuarto en el tema de pobreza y desempleo. ¿Cuál es el mensaje de Juan Carlos Pinzón para este panorama?

Aquí no hay soluciones mágicas. El candidato que les diga que en cinco minutos arregla los problemas del país está mintiendo. Buscaré expertos en cada tema para generar procesos, aquí no habrá milagros y Colombia va a cambiar de la noche a la mañana, pero hay que tener metas ambiciosas. Mi prioridad es hablar de los problemas que afectan a 50 millones de colombianos y no los de un grupo pequeño. En Colombia falta liderazgo, hay una desconexión entre las autoridades y el Estado, pero repito no voy a ofrecer milagros.

*¿Dónde está su fuerza política?

Nadie puede gobernar solo, mi fuerza está en el pueblo, de ahí que muchos tienen mi número telefónico y créame que ya pasé el número de firmas, tengo muchos mensajes por Whatsapp, lidero un movimiento denominado Ante Todo Colombia, pero en todos los partidos políticos hay gente buena que me puede servir. El país necesita experiencia.

*Usted tiene una hoja de vida intachable y muy atractiva. ¿No le da miedo quemarse?

Mi reto es ganar la Presidencia. Publiqué mi hoja de vida para que la gente compare, en lo único que no tengo experiencia es en politiquería. Aquí se necesita un país ordenado porque la gente no cree en las instituciones, no cree en el Congreso, en el Gobierno ni en la justicia.

Por Nibaldo Bustamante/EL PILÓN