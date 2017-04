Como la antesala a su muerte es definido el verso pronunciado por el fallecido Martín Elías en su último concierto en Coveñas.

“A mí me duele papá porque se fue de mi lado, no me voy a preocupar porque allá nos encontramos”

Lo que era considerado como un ritual que siempre ofrecía Martín al cacique de la junta en la tarima, se convirtió en el vaticinio del fatal accidente que cobró la vida de la promesa vallenata.