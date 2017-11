Tres etnias del Cesar se unieron a minga nacional

La minga involucró a miembros de las comunidades wiwas, kankuamas y arhuacas. Joaquín Ramírez/EL PILÓN

Al menos mil integrantes de las etnias kankuama, arhuaca y wiwa se tomaron momentánea ayer la plaza ‘Alfonso López’ y la Plazoleta de la gobernación del Cesar como parte de la minga nacional indígena que se registra en diversas capitales del país.

Armando Villafañe Chaparro, vocero de la comunidad arhuaca dijo que hay una agenda nacional que involucra al derecho a la vida, persecución de los líderes indígenas y unos acuerdos con el Gobierno que no se han cumplido. “Lo que queremos es ser reconocidos como autoridad ambiental en nuestros territorios. Una agenda regional que toca a la Sierra Nevada de Santa Marta como protección al corazón del mundo, no a la minería y que todos seamos responsables de la conservación. Hay una lista de necesidades, pero la más importante es la explotación minera en nuestros territorios, cero represa y que el cuidado del agua sea de todo”, explicó.

Recordó que en la Sierra Nevada de Santa Marta hay asentados cuatro pueblos indígenas, que allí nacen las principales fuentes hídricas y que la solución no es una represa. “Hoy bajamos mil indígenas y mañana podrían ser más, lo que queremos es dialogar con el gobierno”, afirmó.

En la misma minga, que partió ayer de la Casa Indígena de Valledupar y paralizó parcialmente el centro de la ciudad, el líder kankuamo Jaime Luis Arias aseguró: “Nos unimos a la marcha nacional por la vida y por los derechos de los pueblos indígenas, traemos un mensaje al gobierno nacional, regional y local para que se cumplan los acuerdos en los diferentes escenarios de concertación para que se garanticen nuestros derechos, además que nos incluyan en los acuerdos. En estos momentos estamos excluidos y el riesgo es mayor porque se aumentaron las amenazas a nuestros sitios sagrados y territorios ancestrales, además de proteger nuestros recursos hídricos”.

Sobre el tema, la secretaria de gobierno municipal, Sandra Cujia dijo que se debe garantizar a los pueblos indígenas la libre manifestación pacífica. “Los acompañaremos y les brindaremos las herramientas logísticas para que desarrollen sus actividades, ellos han entendido nuestra labor como institución. Nos concentraremos con el gobierno departamental y el ministerio público para escuchar las inquietudes de los pueblos indígenas frente a los compromisos de la minga del año pasado y empezar a trabajar. Desarrollado muchas mesas, hemos revisado y avanzado en muchos compromisos de competencia nacional y departamental, lo importante es escucharlos”.

Entre tanto, el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, se ofreció como facilitador y garante ante la nación para que se surta una mesa de diálogo, con énfasis en el tema ambiental y otras necesidades de las comunidades indígenas.

“A nosotros nos sustrajeron esa responsabilidad y se la pasaron al Ministerio del Medio Ambiente y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. He tenido mesas individuales con estas comunidades indígenas y hoy tenemos compromisos que han avanzado, hay seis solicitudes para la compra de predios y les aseguro que voy a cumplir en la solución de esas necesidades. Respecto a la vía El Zanjón-Pueblo Bello, en el mes de febrero entregaremos los 7.6 kilómetros que terminarán en la entrada de la población”.

Además anunció que ya se mandaron hacer los estudios para el alcantarillado de Atánquez. “Hemos avanzado en el acueducto corregimental de los municipios enclavados en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero considero que la responsabilidad mayúscula la tiene el Estado, seré facilitador y garante para tratar de surtir los 16 puntos”, agregó.

En Colombia

Las tres etnias del departamento del Cesar se sumaron a los 50.000 indígenas que participan en la gran minga nacional, como forma de protesta de estas comunidades que se movilizarán por las vías del Chocó, Nariño, Cauca y La Guajira, entre otros, pidiendo participación en la implementación del Acuerdo de Paz.

El Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, Luis Fernando Arias, indicó que la movilización se da por la defensa de los territorios ancestrales.

“No habrá paz sin los Pueblos Indígenas, no habrá paz si no se incorporan nuestras propuestas dentro del Acuerdo de Paz y se desarrolle el Capítulo Étnico, el enfoque particular de género y familia de la base de los Pueblos Indígenas y étnicos, así como el resarcimiento del buen nombre de los 106 Pueblos Originarios, Étnicos, Campesinos y otros sectores sociales del país”, dijo a El País de Cali.

De acuerdo con el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, las comunidades se movilizarán de manera permanente, ante el supuesto incumplimiento del Gobierno Nacional en acuerdos firmados previamente para mejor la situación de los pueblos indígenas.

Por Nibaldo Bustamante/EL PILÓN