Transparencia y focalización

El señor Gobernador del Cesar hizo la semana pasada una serie de planteamientos muy interesantes al diario El Pilón. Se refirió a las inversiones pendientes que tiene para este año. No son de poca monta. Ni tampoco en un solo sector. Son inversiones que el Departamento necesita con carácter urgente. Se refirió entre otras a la destinación de 58.000 millones para vías terciarias. 20.000 millones para masificar el gas natural domiciliario. 35.000 millones para la construcción de la primera fase de la Villa Olímpica. 45.000 para el Acuaparque, y así sucesivamente. Vivienda, agua potable, infraestructura educativa, pavimentación, (que no podía faltar), todos, tendrán su parte en esta ronda de los miles de millones.

Nos parece bien. Así toma fuerza el Plan de Desarrollo del Gobernador, que habla de Paz y Desarrollo. Soy un ferviente convencido que por ejemplo, las vías terciarias son un instrumento muy importante de construcción de paz. No hay nada más positivo para la paz y el desarrollo que los campesinos puedan tener facilidades de transporte para sacar sus productos, pero también para que llegue el maestro, la enfermera y el promotor de salud por buenas vías a la vereda.

Creo en el tema del gas cómo dignificación de la mujer campesina, que le mejora su salud, le evita respirar el humo de los fogones de leña y le ahorra tiempo en la búsqueda de la misma.

Igualmente, positivo serán las inversiones de infraestructura educativa, vivienda y demás.

Sin embargo y al oído del Señor Gobernador, dos temas deben ser muy importantes en éste proceso. Uno es transparencia y otro focalización. ¿Cómo hará el Gobernador para que malos manejos, procesos amañados, y malas costumbres no permeen esta inversión tan cuantiosa?

Adicional al anuncio de la inversión, me gustaría ver el anuncio de un plan para blindar dichas inversiones de la corrupción. Es un deber ético, moral que así suceda. Tiene el señor Gobernador una oportunidad enorme de hacerlo. Lo pide el Cesar y en general el país. La Contraloría Nacional tiene en la lupa varios procesos de su antecesor. Transparencia es paz. Transparencia es desarrollo. No olvidemos que el Cesar, en términos de pobreza, va cómo el cangrejo. Para atrás.

Pasó de tener un nivel de pobreza de 40 % en 2014 a 42 % en 2015, cuando el país tiene la tendencia contraria y va ya en 27 %. La mejor inversión para los pobres es que no se roben la plata de sus inversiones.

El otro punto es el tema de focalización. ¿Cuáles vías terciarias son las que se intervienen? ¿Cuáles colegios los que se arreglan? La plata no alcanza para todos. Ojalá exista un proceso de priorización objetiva, que beneficie a los más vulnerables, a los olvidados y en particular a las víctimas del conflicto. A las mujeres y minorías étnicas que tanto margina la sociedad. Aquí se puede lucir señor Gobernador. Mejore las condiciones de los que peor están. ¿Por qué llegan tantos alimentos de otras partes a Valledupar?, se calcula que un 70 %. Porque las vías terciarias de las despensas agrícolas vecinas, no están en buenas condiciones, entre otras razones.

Resumiendo, los dos temas de estos momentos del país son la paz y la corrupción. Ambos temas se materializan a través de las inversiones y la plata que pagamos los colombianos y que ejecutan los gobernantes. Hay que prepararse para hacer buenas inversiones. Esto es, que vayan a los que más la necesitan y que no se pierdan los recursos. Para lograrlo hay que tener los cuidados, alertas, previsiones y mano dura.

¡Hay que tener un Plan Anticorrupción, para evitar que se le metan a la casa, o para sacarlos de la casa! Pero sobre todo se requiere la voluntad política para que así suceda. ¡Por el bien del Cesar y del Gobernador esperemos que dicho Plan exista!

Por Fernando Herrera Araujo

@fherreraraujo