En La Jagua de Ibirico trabajarán para recuperar el río Sororia

Cenipalma y Fedepalma han tomado la iniciativa de integrar a la alcaldía de La Jagua de Ibirico y a la Corporación Autónoma del Cesar, Corpocesar, en una iniciativa que busca llamar la atención de las autoridades para que se realicen actividades entre el conjunto de personas que se benefician de la cuenca del río Sororia en jurisdicción de dicho municipio.

La situación que se presenta con este afluente es conocida, incluso por medios de comunicación nacional que registraron lo que estaba sucediendo y aseguraron que entre la minería y el desvío del cauce por parte de palmicultores aceleraba la problemática.

“Nosotros nos tomamos el trabajo e ir hasta la zona y verificamos que en efecto un palmicultor estaba desviando el cauce del río Sororia pero esta persona tenía todo lo necesario para hacerlo, tenía la concesión emitida por la Corporación Autónoma y los permisos requeridos, sin embargo, somos conscientes desde Cenipalma y Fedepalma que se hace necesario trabajar para que en tiempos en que el agua es escasa, se lleven a cabo actividades por parte de todas las personas, empresas y autoridades municipales y departamentales que tienen incidencia en estos ríos”, explicó Juan Carlos Espinosa, líder ambiental de Cenipalma.

El río Sororia no solo sirve como afluente para que las personas rieguen sus plantaciones, sino que es el que surte de agua al acueducto municipal de La Jagua de Ibirico.

En sí lo que pretende la empresa es que se pueda establecer e iniciar un diálogo para buscar una estrategia preventiva para que no suceda lo que se presentó en el mes pasado que es algo que se ha venido superando pero que es claro que se ve cada vez que se presenta el verano en el municipio de La Jagua, no obstante es fundamental recalcar que el verano pasado no fue de tres meses y medio como sucedía antes sino de cinco meses y medio.

“La situación en la Jagua es distinta a la de hace 20 años, no solo el municipio tiene más habitantes sino que hay más actividad económica situada a lado y lado del río y que demanda esa misma agua hoy lo que vemos es un contraste de dos variables que hace que el problema sea más grande ahora que el verano se intensifica la demanda del agua es más grande y el verano es más intenso; y el planteamiento de la Federación va encaminado a un acercamiento entre la alcaldía y las autoridades porque queremos implementar una estrategia de largo y mediano plazo, que evite que en seis meses estemos en la misma situación”, explicó el funcionario de Fedepalma.

Pero teniendo en cuenta lo que dio a conocer el Ideam con respecto al fenómeno del niño que se avecina y que según la autoridad será uno de los más fuertes, es preciso que las actividades que se realicen para promover el cuidado de la cuenca del río se hagan de manera urgente. Ante esto Cenipalma manifestó que hace falta compromiso y acciones por parte de la Corporación, sin embargo, los palmicultores están de acuerdo en bajar la cantidad de agua concesionada así sea necesario cuando se presenten tiempos de sequía.

“Tenemos que tomar medidas, si la corporación dice que se debe bajar la cantidad de agua concesionada a un 80%, a un 70% o a un 50% hay que hacerlo porque hay que tener en cuenta que esta es la única manera que hay de cuidar la cuenca del río que s fundamental para todas estas personas que viven aquí”, dijo Espinosa.

Por Freddy Oñate Acevedo / EL PILÓN

