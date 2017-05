Autoridades alertan por ‘plan pistola’ de grupos criminales del Clan del Golfo

Foto: referencia. Archivo/EL PILÓN

El director de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto, advirtió a los diferentes puntos de seguridad del país que deben extremar las medidas de seguridad en las regiones, debido a que el grupo delincuencial Clan del Golfo adelanta el ‘Plan Pistola’.

“Hemos sido reiterativos en las medidas que debemos tomar. No podemos descuidarnos o seguir llevando las cosas común y corriente. Se les dice no salgan y salen, no salgan solos. Lo que los comandantes deben verificar es precisamente lo mínimo, cambien las rutinas y tengan capacidad de reacción. No vamos a escondernos, por el contrario, debemos ser contundentes pero tomando todas las medidas”, señaló el oficial.

Agregó que cada muerte de un policía debe propiciar acciones de seguridad y operaciones contundentes contra la delincuencia que sean ejecutadas en el marco legal del derecho constitucional.

Por su parte, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, indicó que tiene información sobre un plan criminal que marcha en Medellín, y que posiblemente se esta llevando a cabo en diferentes partes del país.

Hasta el momento las autoridades reportan que este jueves se registró un ataque explosivo en Córdoba, que dejó un uniformado herido, otro en Quibdó sin dejar lesionados; así mismo, Ciénega, Magdalena, a un auxiliar de Policía le dispararon en la cabeza y en la localidad de Soacha, Cundinamarca, explotó un petardo en un parqueadero de Policía.