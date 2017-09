Tomás Darío Gutiérrez es el nuevo director de la Casa de la Cultura

El abogado Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa se posesionó ayer como el nuevo director de la Casa de la Cultura de Valledupar. Joaquín Ramírez/EL PILÓN

El investigador, escritor, historiador, profesor universitario y ambientalista Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa fue posesionado ayer como director de Cultura Municipal, en reemplazo del docente y escritor José Atuesta Mindiola, quien renunció del cargo el sábado pasado.

“Asumo este nuevo reto con el deseo fervoroso de apoyar al alcalde ‘Tuto’ Uhía. Él me ha pedido el favor que le colabore en esa área y lo haré con todo el gusto, incluso sacrificando algunas de mis ocupaciones”, manifestó el nuevo funcionario de la Alcaldía de Valledupar, de 66 años de edad, quien es abogado de profesión, fundador del Parque Los Besotes y quien se desempeñó como director del antiguo Instituto Departamental de Cultura y Turismo.

Para Gutiérrez Hinojosa hay que mejorar muchos aspectos culturales de la capital del Cesar. “De acuerdo a mi criterio pese a que Valledupar es el símbolo por excelencia de la identidad cultural del Caribe y de Colombia, nosotros los vallenatos no lo asumimos así. La Casa de la Cultura de Valledupar no tiene la categoría que debe tener y ningún director que ha existido allí tiene la culpa. Es que nuestros políticos y diseñadores de la cosa pública no le han dado la categoría que se merece”, acotó.

Agregó que la Casa de la Cultura Municipal es un espacio que se merece un auditorio de por lo menos 500 personas, así como un museo antropológico y un museo arqueológico, argumentando que “en la actualidad este lugar es tan humilde o más humildes que varias Casas de Cultura de otros municipios del departamento”.

“A los vallenatos les puedo decir que confíen en que vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance y que la Casa de la Cultura estará bien representada. Esta entidad será de puertas abiertas para todo aquel que la requiera. El cargo lo asumiré desde mañana mismo”, puntualizó el funcionario en el acto de posesión realizado ayer en el Patio Colonial de la Alcaldía.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN