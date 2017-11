Todavía tiene opción de inscribir su cédula

El delegado de la Registraduría para el Cesar, Álvaro López Cárdenas, explicó que la inscripción de la cédula es gratuita.Foto / Carlos Mario Jiménez

Terminó el proceso de inscripción de cédulas en puestos de votación, tal como lo estipuló la Registraduría Nacional del Estado Civil, que dio plazo hasta el domingo 29 de octubre, de cara a las elecciones del próximo año para Congreso de la República y Presidencia.

Esto significa que quien no inscribió o no cambió su lugar de votación ya no tiene oportunidad de hacerlo. Sin embargo, el plazo de inscripción de cédulas se extenderá hasta el 11 de enero de 2018, pero ahora será en las registradurías del país, en el caso de las elecciones para Congreso, que se llevarán a cabo el 11 de marzo.

Mientras que para los comicios presidenciales, el plazo de inscripción de cédulas se extiende hasta el 27 de marzo. La elección del primer mandatario será el 27 de mayo y, en caso de darse segunda vuelta, esta sería el 17 de junio.

Lo más importante a tener en cuenta es que, según la Registraduría Nacional, la inscripción tiene la misma validez si se hace en un puesto de votación que si se hace en una de sus instalaciones. El horario para hacerlo además en embajadas y consulados, es entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, de lunes a viernes.

Por ahora debe tener en cuenta que si usted ya inscribió su cédula para las pasadas elecciones, no debe inscribirla de nuevo, a menos que quiera cambiar de lugar de votación. También debe inscribirla si su cédula fue expedida antes de 1988, pero nunca antes ejerció su derecho al voto, esto significa que está por fuera del censo electoral. El proceso debe ser personal.

El delegado de la Registraduría para el Cesar, Álvaro López Cárdenas, explicó que la inscripción de la cédula es gratuita.

La contraseña no es un documento válido para inscribirse. Si tiene en trámite un duplicado por hacer perdido su cédula, tampoco podrá inscribirla hasta que tenga el documento original.

También tener en cuenta que al inscribirse deben entregarle un comprobante de inscripción en el que se consignan los datos básicos de fecha y lugar.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co