‘Tito’ Bornachera, el folclorista víctima de los hacker

Stivinson De Jesús Bornachera Arias, conocido en el folclor como ‘Tito’ Bornachera.

Stivinson de Jesús Bornachera Arias es un nombre que muy pocas personas conocen en Valledupar, pero la percepción cambia cuando se nombra a ‘Tito’ Bornachera, de inmediato se escucha el murmullo “ese que saludan en las canciones”.

Este hombre de 56 años es conocido en el folclor de la música vallenata por tener más de 200 saludos, que han sido plasmados por artistas de la talla de Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Iván Villazón, Silvestre Dangond, Peter Manjarrés, entre otros.

Pero ahora Bornachera tiene un problema, que nació en las redes sociales y se propagó como las menciones hechas a su nombre.

En twitter, ‘Tito’ Bornachera aparece con el usuario @titobornacheraa, pero él asegura y así lo dijo en la Fiscalía General de la Nación, seccional Cesar, en la que ya interpuesto dos demandas por suplantación, que esa cuenta no es manejada por él.

“Desde el 2015 me abrieron una cuenta de Twitter, donde yo no tengo redes sociales ni sé manejarlas. Han cogido mi buen nombre como folclorista, para disparar palabras especialmente a políticos, no atacan a músicos”, declaró Bornachera.

Asegura que los hackers, personas que por sus avanzados conocimientos en el área de informática tiene un desempeño capaz de realizar muchas actividades desafiantes e ilícitas desde un ordenador, comenzaron a atacar a Jaime González y al actual alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía.

“Ya he puesto dos veces el denuncio en la Fiscalía; me encuentro a los amigos en la calle y me dicen que los estoy atacando por Twitter. Estoy basado en que me suplantaron para decirle muchas cosas a la gente, cualquiera que entre a la red social puede buscar el usuario y lo encuentra, inclusive, utilizan términos de mi vocabulario”, manifestó.

‘Tito’ Bornachera advirtió que entre sus sospechas está que “el suplantador” es un “político” porque ataca es a la esfera pública. “No hablan de música, no dicen nada de los periodistas, hablan es del alcalde y los políticos”, sostuvo.

Anécdota

En una ocasión, Jorge Oñate le prometió un saludo a ‘Tito’ Bornachera en un disco que grabaría con el acordeón de ‘El Cocha’ Molina, en su afán por darle todo el apoyo al cantante, el folclorista pintó murales en más de 20 paredes por los barrios de Valledupar.

La sorpresa fue cuando salió el compacto discográfico y nunca apareció la mención para ‘Tito’ Bornachera, fue así como el hombre lleno de resentimiento se dio a la tarea de comprar pintura blanca y pasar por cada mural borrándolo. “No me saludó y le borré todas las paredes, no le quedó ni una con la expectativa del CD”, dijo jocosamente Bornachera.

Diomedes Díaz saludó a ‘Tito’ Bornachera en el compacto ‘Experiencias vividas’, que salió en 1999 con el acordeón de ‘Franco’ Argüelles.