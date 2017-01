Tierra Grata quedaría por fuera del primer paquete de inversiones para la paz

El Gobierno, en acuerdo con las Farc, pondrá en marcha actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad y medidas preparatorias para la reincorporación de los guerrilleros. EL PILÓN / Archivo.

La zona veredal transitoria de normalización, ubicada en Tierra Grata, vereda del corregimiento de San José de Oriente, en jurisdicción del municipio de La Paz, Cesar, podría quedar excluida de las inversiones programadas por el Gobierno Nacional en el marco del proceso de paz con las Farc.

La alerta fue generada por el asesor para el posconflicto de la Alcaldía de La Paz, Luis Mendoza Sierra, en un documento que envió al presidente Juan Manuel Santos, al gobernador Francisco Ovalle Angarita, a la alcaldesa Andrea Ovalle Arzuaga, y a los congresistas del Cesar.

Según Mendoza Sierra, el gobierno de Juan Manuel Santos está priorizando áreas para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que están inmersos en las siete medidas de reparación para la construcción de paz, donde no estaría incluido el Cesar.

“Hasta donde mi conocimiento me indica, las áreas priorizadas serían 16, lo que sugiere que a pesar de ser un asunto para promover paz, reconciliación y desarrollo atacando la pobreza en zonas de antiguo conflicto, no todas las zonas y puntos acordados con las Farc, serán declarados como tal”, indicó Luis Mendoza.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial permitirán priorizar regiones para inversiones, de manera especial, para el desarrollo de proyectos productivos y la ejecución de iniciativas orientadas a sectores como; vías, salud, educación, electrificación, vivienda, riego, entre otros.

“Eso tiene una demora para su estructuración, pero el mismo acuerdo de paz recomienda que sea de ejecución inmediata. Esos programas incorporan unos planes, todo lo que significaría reversar las situaciones que generaron el conflicto; si nosotros no estamos incluidos en la primera fase, indudablemente, no se logrará que los territorios afectados por el conflicto puedan avanzar en su desarrollo”, señaló Mendoza.

El nuevo acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 24 de noviembre, entró en vigor luego de la refrendación por parte del Congreso de la República. Dicho acuerdo se lleva a cabo en las 20 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los siete Puntos Transitorios de Normalización (PTN) previamente acordados.

En días pasados, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, denunció que funcionarios del Fondo Paz, suspendieron el suministro de agua y electricidad a los guerrilleros establecimos en Tierra Grata, donde funciona la zona de concentración para las Farc en el Cesar.

Actualmente hay unos 100 combatientes de las Farc en esa zona, pero la guerrilla analiza si completa el grupo de 200 personas que estaban dispuestas a ingresar al territorio, donde deberán dejar las armas como parte del acuerdo firmado con el Gobierno Nacional.

Pronunciamiento político

El representante a la Cámara por el Cesar, Cristian José Moreno Villamizar, declaró dicha solicitud ya la conoce el Gobierno mediante el ministro del posconflicto, Rafael Pardo, y el asesor para las regiones, Carlos Correa.

“Estoy trabajando para que la agenda de cooperación internacional beneficie al Cesar y es claro que un PDET debe quedar priorizado en el departamento, pero no solo para la zona de concentración, sino para todo el Cesar, sobretodo la zona de la Serranía del Perijá entre Codazzi y Aguachica, donde están asentadas la mayoría de victimas; la zona veredal entre Manaure y La Paz tendrá su plan de inversiones, ya definido con los alcaldes. Fue así como el ministro del Posconflicto, en reuniones con ellos nos lo expresó”, dijo el congresista.

Por su parte, el representante Eloy Quintero Romero, advirtió que el Cesar debe convertirse en un “laboratorio de paz y el posconflicto para conseguir todos esos recursos que se invertirán en el territorio rural”.

“Tenemos que presionar al Gobierno para que sea una realidad con todas estas zonas que se están escogiendo. Que no aparezca el Cesar, me parece, es un despropósito del Gobierno porque un departamento que ha sido víctima de la violencia, víctima de las medidas económicas que se tomaron en ciertos gobiernos, no está incluido en los planes para inversión”, recalcó Quintero Romero.

