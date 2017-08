¿Terminó la novela Pana-Delgado?

Valledupar Fútbol Club alista su juego del próximo sábado ante Deportivo Pereira.

Tener sentado al jugador más productivo del equipo ‘no dejaba dormir’ al técnico del Valledupar Fútbol Club, Wilberto Pana, aún más si los resultados no los respaldan.

En la práctica de ayer, Ricardo Delgado entrenó con el grupo que podría ser titular el sábado ante Deportivo Pereira en el Estadio Armando Maestre Pavajeau. Durante los trabajos el volante recibió instrucciones concretas por parte del entrenador, corrió y se empleó a fondo en la lucha por la pelota. ¿Habrán terminado las diferencias deportivas entre Wilberto Pana y el hábil mediocampista? ¿Volverá el jugador al once inicialista?

Delgado hizo pareja atacante con Norvey Orozco, lo que sería una alternativa ofensiva ante los matecañas. Vale recordar que Delgado no venía actuando en el equipo, según el técnico, “porque no es colectivo y tiene que entender que está jugando para un equipo”.

Hace una semana, el jugador se había comprometido en seguir las indicaciones del técnico asegurando que “voy a hacer lo que diga el profe, por el bien de la institución”. Otra de las novedades en ataque que tendría el Valledupar Fútbol Club en la jornada que se avecina es el posible debut de Isaac Arias, quien probablemente estaría en el banco de suplentes del elenco vallenato.

“Gracias a Dios le he respondido al técnico, vengo trabajando de la mejor manera, lo importante es el fortalecimiento físico y futbolístico; me siento en las mejores condiciones y ojalá pueda debutar este sábado con el equipo, estoy jugando de local y eso para mí es una inmensa motivación”, dijo Isaac Arias.

Los que sí están en duda por lesión son Martín Arzuaga y Odacir Pérez. Sobre el tema, Héctor Mármol del departamento médico del equipo, dijo que “Arzuaga viene haciendo trabajos de fisioterapia, finalizando el primer tiempo del partido contra Llaneros sintió un jalón muscular en la pierna izquierda y luego se convirtió en una contractura, recordemos que por el tema de la edad de Martín su recuperación debe ser de mucha paciencia, él es un jugador que tiene muchos partidos y creemos que el proceso debe ser de mayor cuidado”.

Valledupar Fútbol Club entrenará esta tarde en el Estadio Armando Maestre Pavajeau. Arzuaga es duda para el partido del sábado ante Deportivo Pereira.

Las posiciones

1. Leones 18

2. Pereira 13

3. Cúcuta 12

4. Barranquilla 12

5. Llaneros 9

6. Quindío 8

7. Cartagena 8

14. Valledupar 5

Nibaldo Bustamante/EL PILÓN