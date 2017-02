Taxistas no pueden cobrar más de $5.000

La ciudadanía está denunciando excesos en el cobro en las carreras de taxis en Valledupar. La tarifa única sigue establecida en 5.000 pesos. EL PILÓN / Leonardo Alvarado.

La Secretaría de Tránsito Municipal informó que los conductores que prestan el servicio de taxi en la ciudad no pueden cobrar más de 5.000 pesos, como está establecido en la tarifa única para el área urbana de Valledupar.

El pronunciamiento surgió a raíz de las denuncias de la ciudadanía, que ha elevado la voz por los excesos en el cobro de la tarifa por parte de algunos taxistas en Valledupar, que aseguran que existe un nuevo decreto y por ende valores nuevos en el servicio.

“Hemos hecho diferentes socializaciones, bajo el entendido que no es expedir un decreto, sino que las tarifas deban ir de acuerdo con la condición socioeconómica de la ciudadanía. Nos reunimos 15 veces aproximadamente con el gremio de taxista del aeropuerto, terminal y centros comerciales, hemos llegado a un consenso general sobre las tarifas que en los próximos días se estará firmando por el alcalde y luego expidiendo. Mientras no se expida el decreto no se pueden cobrar tarifas mayores a las que tenemos vigente, que son 5.000 pesos como tarifa única para Valledupar”, informó la Secretaría de Tránsito a EL PILÓN.

A inicios de año, el alcalde Augusto Ramírez Uhía planteó un aumento en el valor del servicio, reclamado por los gremios de vehículos públicos.

Según Ramírez Uhía, las opciones en esa ocasión eran que la tarifa única pasaría de 5.000 a 6.000 pesos para todos los sitios de Valledupar, así como también estudiaban una tarifa diferencial, que sostenía los 5.000 pesos, pero si la carrera era en la misma comuna o carreras cercanas. Esta segunda opción no fue bien recibida en la ciudadanía que rechazó el pago de hasta 6.500 pesos por trasladarse del barrio Cañaguate hasta el centro comercial Guatapurí.

La tercera opción es el taxímetro, que sería implementado a mediano y largo plazo.

La opción de cobrar las tarifas de taxis por comunas no fue asimilada por la comunidad, que desde las redes sociales rechazó la opción.

