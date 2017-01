¿Qué tanto saben los vallenatos del nuevo Código de Policía?

Bajo la Ley 1801 el Congreso de la República sancionó la renovación de la normatividad del nuevo código de la Policía Nacional, con el fin de promover con decretos económicos las adecuadas libertades y deberes de convivencia que tienen las colectividades en el espacio público y social.

La ley sancionada por el presidente Juan Manuel Santos avala que se multe económicamente a los ciudadanos naturales o jurídicos infractores que en vigencia de la normativa irrespeten los artículos establecidos.

Comportamientos como poner música a alto volumen, hacer mal uso de los sistemas de emergencia, orinar en la calle, no portar la cédula o no recoger el excremento de la mascota; será sancionado, con multas que oscilan entre $ 91.924 mil pesos y 551 millones de pesos.

En consecuencias el no pago de la multas dentro del primer mes dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente.

Ante el nuevo Código son muchos los cuestionamientos e interrogantes suscitado entre los colombianos y al respecto el diario EL PILÓN hizo un sondeo en las principales calles de Valledupar para saber qué tanto saben los vallenatos del tema.

¿Conoce usted el nuevo Código de Policía?

Jorge Camarón.

“Sí, he leído un poco en las redes sociales que se multará los malos comportamientos como el escándalo público, no recoger los excrementos de la mascotas en la calle, fumar en espacios públicos, pero no sé todo”.

Carmen María Fontalvo.

“La verdad sé muy poco pero lo que he escuchado en las redes sociales es que van a tener facultades para vulnerar algunos derechos de los ciudadanos. Por ejemplo: la Policía va a poder entrar en los domicilios en algunas ocasiones a detener a las personas que infrinjan el orden público, sin orden judicial, sin formalidad legal, eso debería ser discutible”.

Cristian Sierra.

“Lo que he escuchado es que ahora van a multar por todo, pero lo difícil es que esas sanciones se cumplan, no creo que la gente vaya a pagar las multas, vamos a ver qué pasa”.

Enrique Daza.

“Más o menos he escuchado en la radio, las redes sociales y la televisión sobre las multas de los perros, la de orinar en la calle, hablar por celular manejando”.

¿Qué no le gusta del nuevo Código de Policía?

Óscar Castro.

“Lo de entrar en nuestras casas en algunas ocasiones puede presentar serios inconvenientes”.

Trinidad Ascanio.

“Lo de entrar a las casas me preocupa porque las autoridades abusan sobre el poder que les dan”.

Eliomer Santiago.

“Pues hay que esperar saber cómo va funcionar, porque en estos días es poco lo que se sabe”.

¿Qué expectativas tiene con el nuevo Código de Policía?

Xirlene Chinchía.

“La iniciativa es muy buena se pueden arreglar muchas cosas en la cultura ciudadana si es aplicado con rigurosidad”.

Luis Fernando Olano.

“Los códigos los he visto por encima, la propuesta en la costa va ser muy difícil por la cultura, además el país tiene otras prioridades más importante que esta”.

Adelmo José Pumarejo.

“Me parece bien en otros países funciona y acá en Colombia los vecinos quieren hacer y deshacer. Además aminora la violencia entre los ciudadanos e incita a respetar los derechos de cada quien en la comunidad”.