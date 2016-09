Superservicios le sigue dando tiempo a Emdupar

Una segunda prórroga dio la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar, para la presentación de un plan de salvamento orientado a recuperar la viabilidad de la entidad, afectada en sus áreas financiera, operativa y jurídica.

Hasta el próximo 15 de octubre, la superintendente Patricia Duque Cruz dio un nuevo plazo a la junta directiva de Emdupar para que entregue una salida financiera, operativa, comercial y técnica a la crisis en que está sumida la empresa.

La Superintendencia comenzó el seguimiento a la empresa después del 29 de marzo, cuando una delegación en cabeza de Patricia Duque llegó a la ciudad y entregó un diagnóstico no muy favorable para la administración municipal.

Ese día presentó tres alternativas para recuperar. Las alternativas fueron: que la alcaldía aportara 20 mil millones de pesos, conseguir recursos desde un privado y por último una intervención por parte de la Superintendencia. El alcalde Augusto Ramírez Uhía no aceptó ninguna.

En primera medida la Superintendencia dio 90 días, que se cumplieron el 19 de junio, cuando se evaluarían las acciones, pero ahora deberá esperarse más de 30 días y según el diagnóstico habrá una nueva decisión frente al futuro de Emdupar.

El gerente de la empresa de servicios públicos, Armando Cuello Daza, argumentó que en término de unos 30 días estará listo el plan de salvamento, estructurado por un grupo de consultores contratados por la administración municipal hace más de dos meses.

“Los consultores han estado trabajando en las diferentes áreas, recopilando la información para luego presentarla a la junta directiva de la empresa y por último a la Superintendencia, que finalmente evaluará”, declaró Cuello Daza, quien dijo el estudio estará basado en la forma de recuperar a Emdupar y evitar la intervención.

La auditoría de la Superservicios identificó un desbalance financiero causado por el incremento de los egresos frente a la reducción de sus ingresos. De igual forma, la empresa registra un alto componente administrativo en el costo de prestación de los servicios públicos, un rezago de inversión por más de $250.000 millones, compromisos de pago por 1$7.000 millones, y la falta de financiación de más de $7.000 millones del presupuesto para la vigencia 2016, entre otros aspectos.

“Evaluaremos la pertinencia de estas acciones y de ser realizables las acompañaremos y haremos seguimiento a su implementación. Si no hay respuesta adecuada a esta iniciativa o no se presenta un plan, desde la Superservicios determinaremos las acciones de control que garanticen la prestación del servicio”, indicó en su visita a Valledupar el delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Jorge Carrillo Cardoso.

De no entregar razones que sean consideradas para una salida a la crisis, Emdupar podrá recibir sanciones de tipo económico y hasta la posible la intervención directa, así quedaría en manos de un operador escogido por Superservicios.

“El querer de nuestro alcalde es que la empresa siga siendo manejada por sus accionistas, entregársela a la Superintendencia es darla a una gente diferente a los dueños naturales de la empresa que son sus usuarios. Pensaría en que Emdupar debe ser de los vallenatos, nada de intervención, nada de privatización, una empresa total y cien por ciento pública”, puntualizó el gerente de Emdupar.

Situación actual

Armando Cuello Daza señaló que la crisis de Emdupar ha sido expuesta desde la llegada del alcalde Augusto Ramírez Uhía, que denunció el amarre en contratos que dejó la administración de Fredys Socarrás Reales para algunos funcionarios, además con unos honorarios bastantes altos.

“Encontramos deudas por unos 16.500 millones de pesos por pagar, hemos avanzando, estamos hablando de 6.000 millones de pesos pagados por cuentas de años anteriores”, advirtió el funcionario.

Manifestó que la nueva dirección sacó a Emdupar de la sede y está más cerca de la comunidad. “Nos ingeniamos una serie de actividades como ‘Emdupar llega a tu empresa’, ‘Emdupar llega a tu barrio’, estamos haciendo brigadas comerciales con el fin de decirle a la gente que esta es su empresa y que deben pagar la factura para tenerla mejor. Es un plan de salvamento interno, paralelo a eso hemos hecho las reuniones con el comité cívico por Emdupar que es conformado por los exgerentes y exalcaldes, ellos presentaron sus recomendaciones. Por último implementaremos lo que nos digan los consultores en el plan que se le presentará a la Superintendencia”, acotó.

En la actualidad, Emdupar pierde el 62.9 % del agua que produce en su planta de tratamiento para abastecer a la ciudad, pérdidas por porque muchas redes cumplieron su vida útil y el agua termina en las calles y avenidas, así como el agua no facturada que se llega a otras poblaciones de Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico.

Un informe de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento, CRA, estableció que en esta capital se presenta el mayor consumo de agua percapita en el país. De acuerdo con la entidad, el consumo por habitante en esta ciudad es de 24.600 litros mensuales, cuando el promedio para el piso térmico cálido es de 17.500 litros.

“Los usuarios deben pagar la factura para recapitalizar la empresa. La gente no debe dejar el recibo del agua de último, prefieren pagarle a Electricaribe, a Gases del Caribe y por último, si les alcanza, el servicio público de acueducto y alcantarillado. No debe ser así. Estamos tratando de depurar la cartera porque a diario viene subiendo porque los usuarios no pagan las facturas”, señaló Cuello Daza.

Las deudas de los vallenatos con Emdupar superan los 55.000 millones de pesos.

Temas como los contratos firmados con la Unión Temporal Aqua de Colombia por 49.700 millones de pesos para el tratamiento de las aguas servidas, así como otro adjudicado por 156.000 millones de pesos para residuos sólidos, hicieron que se presentara una disputa interna entre la alcaldía y los contratista, quienes se desisten a dirimir lo firmado con la anterior administración. Contratos firmados a 30 años.

El contrato para realizar el tratamiento en la planta de aguas residuales de la laguna de oxidación Salguero, ubicada a la salida a La Paz, contempla una tecnología para lo que se necesitan $49.700 millones. La utilidad de este a 30 años sería de $66.225 millones, donde el valor de la inversión será asumida por el contratista y Emdupar simplemente aportará el terreno para la instalación y desarrollo de la intervención de las aguas residuales que luego caen al río Cesar.

La superintendente Patricia Duque llamó la atención además sobre cómo una empresa agobiada financieramente aumentó sus gastos administrativos, a través de contrato de personal en 100 %, al pasar de una nómina de $5.000 millones en 2014 a $10.000 millones en 2015.

Tráfico de asesorías

En junio de este año, el Concejo de Valledupar debatió la dura situación de Emdupar en un análisis que no dejó bien parado al actual gerente Armando Cuello.

Pero según denuncia el concejal Carlos Daza Lobo, al interior de la empresa no existe un ambiente de tranquilidad con la actual administración municipal.

“Aunque el alcalde Augusto Ramírez Uhía ha dicho que no la privatizará y buscará solución para los gastos y deudas de Emdupar, no hay ese entusiasmo por parte de los trabajadores, especialmente el sindicato. Sabemos que el alcalde se tropezó con una serie de contrataciones a tres años de la administración anterior, que entre otras cosas, no hizo nada bueno por la empresa”, acotó Daza Lobo.

El integrante del Partido de la U añadió que la planta de trabajadores de Emdupar tienen una serie de prebendas y beneficios generando un “hueco a las finanzas de la empresa”.

“La empresa merece una tecnificación, que la tecnología llegue a Emdupar, porque las llaves de manipulación del líquido están a acceso de cualquier persona. No tiene ni la vigilancia necesaria, ni las condiciones higiénicas que se necesitan. La Superintendencia siempre ha hecho requerimientos a Emdupar, pero generalmente contratan unas asesorías para que les digan qué está bien y qué está mal, eso se convierte en un tráfico de asesorías”, destacó Carlos Daza.

Actualmente, Emdupar tiene 71 procesos laborales y 35 administrativos. Según el gerente esos procesos jurídicos han ido disminuyendo y actualmente hay una firma asesora que ejerce la defensa técnica de la empresa en los diferentes estrados judiciales.

El 15 de octubre Emdupar deberá presentar ante la Superintendencia de Servicios Públicos el plan de salvamento.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN