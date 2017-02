Superservicios estudia posible intervención a Emdupar

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza, habló en EL PILÓN sobre la crisis que atraviesa la empresa Emdupar. EL PILÓN / Joaquín Ramírez.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios llegó a Valledupar y entregó la semana anterior un balance de la intervención hecha a Electricaribe. Además visitó las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado, Emdupar.

El superintendente José Miguel Mendoza visitó las instalaciones de EL PILÓN y explicó los puntos a tratar con Emdupar, que por ahora no es una entidad rentable debido a su crisis financiera.

“La Superintendencia de Servicios Públicos tiene una multiplicidad de herramientas que permiten resolver los problemas de Emdupar, como son amonestaciones, multas y otras más extremas. Creemos que lo primero es hacerse un diagnóstico exhaustivo de Emdupar, antes de proponer una solución”, advirtió Mendoza.

La junta directiva de Emdupar elaboró hace unos meses, un plan de salvamento orientado a recuperar la viabilidad de la empresa, luego de conocer los resultados actualizados de la evaluación financiera, operativa, comercial y técnica realizada a la misma. Dicho diagnóstico, según la gerencia, es que Emdupar tiene un creciente desbalance financiero causado por el incremento de los egresos frente a la reducción de sus ingresos.

“Nosotros queremos entender el alcance real de los problemas, las pérdidas de agua, la manera como están haciendo la facturación, todo eso golpea sus finanzas y si la compañía no tiene una estabilidad financiera que le permita sostenerse hacia el futuro, simplemente no es viable y eso podría ocasionar interrupción más severas en el futuro. No quisiera anticiparme al diagnóstico que publicará la Superintendencia, pero una posibilidad importante es algo que se llama un programa de gestión, que es un paquete de medidas concertado con la empresa prestadora del servicio o impuesto unilateralmente por la Superintendencia”, señaló el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

José Miguel Mendoza dijo además que si la Superintendencia entra a orientar a Emdupar en su gestión, las tareas deberán cumplirse al ciento por ciento para tener un impacto real.

Sobre el contrato de colaboración empresarial, entre Emdupar y Aqua de Colombia, para el tratamiento de aguas residuales en el municipio, argumentó que la ley le prohíbe a la Superintendencia “inmiscuirse en esta clase de relaciones contractuales, nosotros miramos el resultado final”.

Anunció que de hallar falencias en el tratamiento del agua, “la Superintendencia tomará las medidas que correspondan”. Puntualizó que lo importante es conocer la verdadera situación de Emdupar, para promulgar un paquete de medidas que no se extenderá en máximo de 30 días.

Luego de la visita de la Superintendencia de Servicios Públicos, el alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía, escuchó de sindicalistas, personal administrativo, exgerentes, entre otras personalidades del municipio, propuestas que lleven a encontrar una solución para Emdupar.

“Hemos acordado acciones importantes para la entidad, logrando ver una luz que se enciende, con interés y compromiso de los trabajadores, también del sindicado, de aportar a este proceso congelando algunas prebendas. Además, nos comprometimos en mejorar el servicio para que el recaudo sea más efectivo y el área comercial cumpla su objeto en el corte, lectura, catastro de usuario, en la factura”, dijo el mandatario, a través de un comunicado de la administración municipal.

Por su parte, el gerente de Emdupar, Armando Cuello, mencionó que este es el inicio de un verdadero cambio para esta entidad que cuenta con el apoyo de los funcionarios.

Emdupar actualmente no puede acudir a la banca a pedir un crédito, debido a que tiene una mora con Findeter en el pago de un crédito por $2.000 millones.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co