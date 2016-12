El Sistema General de Participaciones: ¿Sirve o no sirve?

El investigador socioeconómico Fernando Herrera se refiere a la necesidad urgente de vigilar y monitorear los recursos que llegan a los municipios pobres provenientes del Sistema General de Participaciones.

El Sistema General de Participaciones o SGP, son los recursos que, por mandato constitucional, le transfiere el Gobierno Central a los Municipios, Departamentos y Resguardos, con el fin de atender las necesidades en educación, salud y agua potable de la población más pobre del país.

Se acaba de terminar un estudio para la Contraloría General de la República, donde tuve la oportunidad de participar, que contiene varias conclusiones muy interesantes. Uno, el SGP no es lo suficientemente progresivo para que les permita a los municipios más pobres salir de la pobreza. Con lo que quiero decir que para que de verdad mejore la salud y la educación de los municipios más atrasados del país, hay que enviarles mucha más plata per-cápita que la que hoy reciben y que la usen eficiente y honestamente. De otra manera los pobres seguirán siendo pobres y los ricos, ricos.

Un segundo hallazgo es que la plata del SGP, ayuda más a cerrar las brechas en salud que las de educación. Pero el cierre de brechas, es decir, que los municipios más pobres logren atender a sus jóvenes en las necesidades educativas tal y cómo lo hacen los municipios más ricos, hacen falta cerca de 40 años, si las cosas siguen igual y cerca de 16 años para brindarles una atención similar en cobertura y calidad en servicios de salud.

Estos resultados, son entonces un llamado a que las cosas no pueden seguir al ritmo actual de inversión que tiene el SGP, porque esperar tantos años no es justo ni equitativo con nuestros hijos y nietos. Hay entonces que tomar acción para que de una parte se modifique el SGP, se vuelva más progresivo y más simple de asignar. Pero por otro lado es necesario, hacer buen uso de la coyuntura actual. La firma de la paz y la apertura de un período de postconflicto, caracterizado por una serie de inversiones con fuerte énfasis rural, tiene a muchos colombianos con la expectativa de cambios en el desarrollo social y económico de dichas regiones. Entonces sumados el SGP más recursos de otras fuentes cómo regalías o fondos de cooperación internacional, pueden hacer la diferencia y facilitar el despegue de estos territorios, siempre y cuando dichos recursos sean vigilados y monitoreados para que su uso sea transparente y eficiente y no se pierdan en el camino…

Por Fernando Herrera Araujo

@fherreraraujo