Silvestre Dangond ya tiene otra voz femenina

Las voces femeninas son para Silvestre Dangond su mejor compañía en el escenario. Primero incluyó a Dayana Scarleth Arcila y tras la salida de esta contrató a María José Ospino Ovalle, reconocida cantante con una larga trayectoria en la música vallenata.

María José es nacida en Villanueva, sur del departamento de La Guajira, con vena musical de la familia que integran los hermanos Edgar ‘El More’ Ovalle, Esteban, Saúl y Fabio, quienes tienen historia propia al interior del folclor, gracias a sus pasos por agrupaciones como la de Diomedes Díaz, Binomio de Oro de América, Jorge Oñate, ‘Poncho’ Zuleta, Iván Villazón, entre otras.

Nació en medio de cantos y parrandas en el patio de su casa. Comenzó a cantar a la edad de tres años y a los nueve tuvo la oportunidad de grabar por primera vez con el grupo infantil ‘Los Delfines del Vallenato’, organizado por el rey vallenato ‘Beto’ Villa, de ahí en adelante Ospino Ovalle siguió vinculada a las agrupaciones vallenatas haciendo coros a nivel de grabaciones.

Su voz acompañó a Diomedes Díaz, Los Diablitos, Kvrass, Los Chiches, Jorge Celedón, entre otros.

“Es una oportunidad excelente. Gracias a Dios porque las puertas que se abren es gracias a él y cuando él las abre nadie las puede cerrar. Es un reto para mí, quiero tomar esta oportunidad con mucha madurez, seriedad, altura y excelencia. Ya le dije a Silvestre que he venido para hacer bendición para todos”, declaró María José Ospino en diálogo con EL PILÓN, después de debutar el sábado 3 de septiembre, en Armenia, como corista de la agrupación de Silvestre Dangond.

Se integró a la agrupación desde el miércoles anterior cuando el intérprete de ‘Materialista’ llegó a Valledupar para ensayar nuevos arreglos y de paso le dio la bienvenida a la mujer de 26 años a su agrupación. Ella hará equipo en las voces con Jorge Mario Rojas y Nicolás Pineda.

“En el debut me sentí bien. Es cuestión de acostumbrarse porque el tipo de escenarios que venía manejando eran diferentes, pero estoy dando lo mejor de mí con altura y responsabilidad. Haciendo lo que mejor sé hacer y de la mejor manera”, destacó María José haciendo alusión a su paso por la música góspel.

Su otra faceta

María José Ospino es dueña de grandes obras que han sido grabadas por artistas como Adriana Lucía, Jorge Celedón, Nelson Velásquez, Osmar Pérez, Fabián Corrales, Hebert Vargas, Erick Escobar y Daniel Calderón. En México el Grupo Intocables también le ha grabado cuatro de sus canciones.

“En los últimos años me he dedicado a la música cristiana. En el 2010 saqué mi primer disco como solista que se tituló ‘Él vive en mí’. Me fue muy bien y el público cristiano y los no cristiano se encargaron de recibirlo con agrado”, dijo.

Con ‘Llegaste tú’, interpretada por Adriana Lucía, comenzó a abrirse caminos entre los mejores compositores de la región. Pero tiene otras como ‘Mi dulce amor’ (grabada por Nelson Velásquez) y ‘Toma de mí (Erick Escobar) de gran referencia entre el público.

En el año 2004 entregó un sencillo de su autoría titulado ‘Te prometo’, que fue lanzado al mercado por Discos Fuentes. Esa canción le dio éxito en países como México, Ecuador, Venezuela y ciertas regiones de Colombia.

“Como compositora tengo una carrera bastante amplia. Gracias a Dios porque Él medio el talento de poder cantar y escribir canciones. Es la oportunidad de quienes no sepan quién soy se enteren, me sigan en mis redes sociales y puedan disfrutar de lo que yo hago”, aseveró María José Ospino, quien participó en el reality Factor XF.

En el álbum ‘Experiencias vividas’ de Diomedes Díaz con Franco Argüelles, María José Ospino hace las voces en la canción ‘Harán la historia’.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN