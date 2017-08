Silvestre Dangond volverá a grabar vallenato

Silvestre Dangond durante su actuación en el Festival de Guitarra en Agustín Codazzi. EL PILÓN / Cortesía.

Desde el Domo Care de Monterrey, México, Silvestre Dangond envió un mensaje a todos sus seguidores y colegas de la música vallenata: “mi próximo álbum viene vallenato ciento por ciento”.

Fue el 17 de agosto, cuando el cantante nacido en Urumita, La Guajira, se presentó por primera ocasión en el país norteamericano. Ese día logró llenar el sitio y un día después hizo lo mismo en Ciudad de México.

Después de su gira por el ‘país manito’, Dangond llegó a Agustín Codazzi y cerró el Festival de Música Vallenata en Guitarra. Antes de su actuación, habló con EL PILÓN y explicó que no tiene desespero en grabar una nueva producción porque está en un proceso de transición y de “éxito con ‘Gente valiente’, porque me abrió caminos y plazas nunca antes visitadas”.

Argumentó en las ventas y llenos de sus conciertos con respecto al cambio de estilo, sin olvidar su historia, al pasar del vallenato a una producción que incluye fusiones del pop, tropical y hasta la salsa. Reafirmó algo que los ‘silvestristas’ piden, la reaparición del acordeón como instrumento principal y los acostumbrados pases característicos de sus discos.

Confirmó que sigue firmado con Sony Music Latin y que el anuncio hecho desde su cuenta de Twitter, cuando escribió: “Feliz. Sony Music Colombia vuelvo a casa, a ponerle orden a lo que es mío”. Simplemente la disquera colombiana entrará a invertir en su proceso, ahora firmado desde Miami, pero las estrategias, decisiones y grabaciones son direccionadas desde Estados Unidos.

Y respecto a su próximo disco, aclaró que este año solamente tendrá la canción ‘Cásate conmigo’, de su propia inspiración y en la que aparecerá cantando nuevamente al lado de Nicky Jam, como invitado especial. La producción fue hecha en Colombia y Miami, tiene el acordeón de Lucas Dangond y es una historia de amor que termina en la solicitud de mano para su prometida.

Nuevo trabajo

“Si yo supiera que me voy a morí mañana busco a la novia que tanto quise, busco a mis padres y les doy un beso, voy a mi pueblo y armo un bochinche, y al que le debo lo dejo en cero.

Antes mi partida, yo le digo a mis hijos que se amen muchos que se quieran, que se quiera, que valoren la familia, y busco a mis amigos, que han estado conmigo, siempre apoyándome, aguantándome, peleándome a lo de mi vida: me levanté temprano, me tomé una cerveza, estaba analizando por qué la vida es bella y a la mujer que yo he querido en esta tierra, le pido perdón…”, esta es la estrofa de una canción que Silvestre cantó en Monterrey y además dijo que vendrá incluida en su nueva grabación.

Hasta el momento, Dangond no tiene una lista de compositores, simplemente está escuchándolos por separado, de ahí escogerá el repertorio que grabará durante su disco número 12, en 15 años de carrera artística.

Ya tuvo contacto con Emiliano Zuleta Díaz, Fabián Corrales, Iván Ovalle, Rafael Manjarrés, Diego Daza, Omar Geles, Jhon Mindiola, Rolando Ochoa, Wilfran Castillo, Alberto Mercado, Aurelio Núñez, y se existe el interés de otros compositores en hacerle llegar sus obras: Roberto y Efrén Calderón, Luis Egurrola, Sergio Luis Rodríguez, Jaime ‘Tato’ Fragoso, Franklin Moya, Sergio Moya Molina, Daimer Sierra, entre otros.

El mánager del artista, Carlos Bloom, advirtió que para este año no existe proyecto de grabación y simplemente trabajarán en el sencillo con Nicky Jam, porque ahora todo es coordinado con Sony Music Latin.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co