Que sigan interviniendo los colegios de Valledupar

Secretarías de Educación, Gobierno, Policía de Infancia y Adolescencia, más el ICBF, se unieron para intervenir la institución educativa de Bello Horizonte.

¡Buenos días queridos lectores!

Hoy amanecí muy contento por una buena noticia, resulta que la Secretaría de Educación Municipal, encabezada por Luis Carlos Matute De la Rosa, en compañía del ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaría de Gobierno Municipal, se tomaron el colegio Bello Horizonte para mejorar la seguridad del plantel y fuera del mismo.

Entre los compromisos adquiridos están la designación de Mayor del ESMAD como padrino de la Institución Educativa Bello Horizonte, mejorar los canales de comunicación entre la Policía Nacional y la comunidad educativa, realizar jornada de aseo en la parte externa e interna del plantel, coordinar visita con la Secretaría de Obras con el fin de analizar el levantamiento de la pared de alrededor del colegio, y se implementará el programa “Abre tus Ojos” entre otras estrategias liderada por el gobierno municipal en pro del bienestar de los jóvenes.

Esta idea me parece excelente, pero también me gustaría que tuvieran en cuenta otros planteles educativos como el colegio Carlota Uhía de Baute, que está ubicado en el barrio El Progreso, que está a punto de caerse a pedazos. Otro que presenta muchas fallas es el colegio Milciades Cantillo, sede Rafael Valle Meza, que hace ya varios meses se publicó algo en EL PILÓN y aún la Secretaría de Educación no ha hecho nada al respecto.

Espero que el secretario Matute siga trabajando por la educación de Valledupar y mejore la calidad de los estudiantes que muchos les toca estudiar bajo ruinas.