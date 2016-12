Siete Reyes Vallenatos recibieron réplica de la corona del Concurso Rey de Reyes

José Marí Ramos.

En acto llevado a cabo en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata entregó la réplica de la corona a los Reyes Vallenatos José María ‘Chema’ Ramos Rodríguez, Raúl Javier ‘Chiche’ Martínez Paredes, José María ‘Chemita’ Ramos Navarro, Álvaro Meza Reales, Fernando Isaac Rangel Molina, Wílber Nicolás Mendoza Zuleta y Gustavo Osorio Picón.

El presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata Rodolfo Molina Araújo, manifestó que se continúa con el proceso de la invitación y la entrega de las réplicas de la corona a los Reyes Vallenatos para de esta manera ir abriéndose paso para el 50º Festival de la Leyenda Vallenata.

“Seguimos con el proceso de la entrega de las réplicas de las coronas y hemos encontrado a unos Reyes Vallenatos agradecidos y dispuestos a hacerse presentes en esta gran cita folclórica que se lleva a cabo cada 10 años”., anotó Rodolfo Molina Araújo.

En total se entregaran 32 réplicas de la corona que lucirá el nuevo Rey de Reyes del acordeón, cuyo evento se llevará a cabo del 26 al 30 de abril de 2017, De igual manera se incluyen los concursos Rey de Reyes de la Canción Vallenata Inédita y la Piqueria.

En el 50º Festival de la Leyenda Vallenata también tendrán cabida los concursos de Acordeón Infantil, Acordeón Juvenil, Acordeón Aficionado y Piloneras en las categorías Infantil, Juvenil y Mayores.

Conceptos de los Reyes Vallenatos

Cada Rey Vallenato interpretó dos canciones y enseguida recibía la invitación y la réplica de la corona por parte de miembros de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.

Seguidamente los Reyes Vallenatos entregaron sus palabras de agradecimiento por ese detalle que los motivaba a estar presentes en el 50º Festival de la Leyenda Vallenata.

José María ‘Chema’ Ramos. “Que bello es recibir esta pequeña corona que me señala que soy Rey Vallenato. Como quisiera participar, pero los años no pasan en balde y ya no estoy para esa dura competencia. Eso si tendré un representante de la dinastía, mi hijo ‘Chemita’ Ramos, quien irá en busca de la corona”.

Raúl Javier ‘Chiche’ Martínez. “Quiero agradecer la invitación al próximo concurso Rey de Reyes, evento que llamará la atención del mundo vallenato. Gracias por el obsequio de la réplica de la corona y desde ya invitó a mis compañeros los Reyes Vallenatos a acudir a la cita el próximo mes de abril. Será una competencia sana y linda”.

José María ‘Chemita’ Ramos. “Bonito regalo que estamos recibiendo los Reyes Vallenatos por parte de la Fundación Festival de la Leyenda y quiero agradecerles y anuncio que estaré presente en este trascendental concurso. Como dijo mi papá, representaré nuestra dinastía con la mejor nota vallenata”.

Álvaro Meza Reales. “Como me agrada estar en nuestra casa donde se respira el mejor vallenato. Gracias por invitarme y de una vez anuncio mi participación para seguir poniendo muy en alto nuestra música como lo he hecho en distintos países del mundo”.

Fernando Rangel Molina. “Será una preciosa cita con el folclor vallenato y donde se debe estar presente. Gracias a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, porque es la entidad que durante todos estos años ha procurado por la conservación y promoción del vallenato clásico. Me estoy preparando para la competencia”.

Wílber Mendoza Zuleta. “Que gran oportunidad de estar en el Rey de Reyes para rendir homenaje y emular a mi padre ‘Colacho’ Mendoza. La competencia será sana y buena entre grandes Reyes Vallenatos. Sea la ocasión para invitar a todos mis colegas. Señores de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, gracias por la invitación”.

Gustavo Osorio Picón. “Es un compromiso grande el que tendremos el próximo año con el Rey de Reyes. Anuncio que estaré presente al lado de mis compañeros Reyes Vallenatos. Será un momento glorioso para el vallenato raizal que he venido representando por muchos años. A todos los colombianos los invito a Valledupar del 26 al 30 de abril de 2017”.