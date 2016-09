Si quedó sin empleo no quedará desamparado

Nancy Shirley Rodríguez y Vera Cepeda Fuentes, funcionarias de la Nueva EPS.

Si usted pertenece al nivel 1 y 2 del Sisbén, tenía un trabajo y lo perdió, puede continuar con el servicio de salud que venían recibiendo cuando era cotizante. Esto es posible gracias a la reglamentación de la ley de movilidad expedida por el ministerio de salud a través del Decreto 3047 de 2013, que permite que las personas en condiciones socioeconómicas más precarias puedan seguir recibiendo los tratamientos médicos sin ningún costo, ni traumatismo.

Lo preocupante de la situación es que cerca de 11 mil personas están en riesgo de quedarse si servicio de salud por no formalizar su afiliación. Así lo dio a conocer Vera Cepeda Fuentes, gerente Zonal de Nueva EPS, quien además advirtió que la cifra sería de cerca de 33 mil si se contempla el núcleo familiar de cada uno de los usuarios.

“Esta es una invitación, para que así como ya lo hicieron 220 mil personas, lo hagan estas 11 mil de manera rápida, es imposible que con las herramientas que actualmente hayan personas en el país este sin asegurar su salud”, puntualizó la gerente zonal de la compañía.

En el departamento del Cesar la cifra es bastante alarmante pues de mil 764 personas con este derecho, solo se ha podido contactar a 42 y en Valledupar de 704 afiliados solo cinco han sido contactados, pues la bases de datos se encuentran desactualizadas.

Estos son los requisitos que deben tener en cuenta las personas que perdieron su empleo para continuar con sus servicios de salud:

1. Pertenecer al nivel 1 y 2 del Sisbén

2. Dirigirse a su EPS con la cédula de ciudadanía

3. Solicitar el formulario y diligenciarlo

Si usted se encuentra en algún municipio o vereda y le es difícil acudir personalmente, puede acercarse al hospital o puesto de salud más cercano y preguntar por el promotor de su EPS o ingresar a través de internet a diligenciar el formulario, firmarlo y escanearlo y enviarlo a movilidad.regimen@nuevaeps.com.co

Las EPS que no cuentan con este servicio son Cafesalud, Coomeva, Saludtotal y Sanitas, quienes no tienen habilitado el régimen subsidiado y solo el 10% de sus afiliados pueden seguir recibiendo la atención una vez dejen de ser cotizantes, quienes no hagan parte de este selecto grupo deberán solicitar la movilidad a otra entidad.

Entre tanto, Nancy Shirley Rodríguez, directora Staff de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Nueva EPS, dijo que es necesaria una campaña de pedagogía del derecho en el tema de salud para que este tipo de casos no se presenten o llegue a las últimas consecuencias, como podría recibir casos avanzados de enfermedades degenerativas que no fueron tratadas a tiempo.

