Señorita Cesar se dedicará al modelaje

Luego de hacer parte del grupo de las 10 semifinalistas del Reinado Nacional de la Belleza, de obtener los títulos de Reina de la Policía y Miss Elegancia, la señorita Cesar Anabella Castro Sierra habló con EL PILÓN sobre la experiencia de este certamen que hizo que muchos colombianos y extranjeros volcarán su mirada hacia ella.

¿Cómo fue la experiencia de participar en el Reinado Nacional de la Belleza?

“Fue una experiencia única y maravillosa, conocí personas que marcaron mi vida y que me ayudaron a crecer no solo como reina sino como persona. Es más, cada vez que miro hacia atrás o veo una fotografía de hace un año me doy cuenta que realmente soy una persona diferente, en el buen sentido. A mis preparadores los llevo en mi corazón porque sin ellos esto no hubiera sido posible y aunque ya se terminó esta experiencia, sé que hoy cuento con ellos”.

¿Qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó del Reinado?

“Lo que más disfruté de esta experiencia fue del cariño de las personas, no solo de los cesarenses, sino de toda Colombia. Cuando salía a una pasarela me sentía como en casa, con mucha fuerza se escuchaba el grito de ¡Cesar es la reina!

Fue una experiencia sin igual, por lo cual no hubo un instante que no disfrutara. Pero como nada es perfecto, lo que tal vez nos cansaba un poco eran las largas jornadas y madrugadas”.

¿Cómo te sientes de haber quedado en el grupo de las 10 semifinalistas?

“Feliz de haber dejado el nombre de mi hermoso departamento en alto, ver el fruto de mí esfuerzo, disciplina y dedicación. Mi meta era traer la tercera corona, pero no se pudo y por lo tanto quiero agradecerles a todas las personas que me dieron su voto de confianza y su apoyo, empezando por mi familia, especialmente a mis padres, y al Comité de Belleza del Cesar”.

Desde que llegaste al Concurso fuiste favorita de llevarte la corona. ¿Qué crees que pasó en la hora final del certamen?

“No sé qué pasó, me hago la misma pregunta. El tiempo de Dios es perfecto y sé que tiene un futuro valioso para mí”.

Al no quedar en el grupo de las cinco finalistas la comitiva del Cesar protestó por la decisión. ¿Cómo percibes este hecho?

“Entiendo que no solo era mi sueño, muchas personas aseguraban que desde hace varios años no habíamos estado tan cerca de lograrlo y con el favoritismo que generé en Cartagena había mucha ilusión de cumplir esta meta”.

¿Qué planes tienes ahora?

“Ahora me dedicaré a finalizar mis estudios y a la vez incursionaré como modelo uniéndome a la agencia de modelaje Grupo 4”.

¿Cuál es el mensaje que te gustaría darle a los cesarenses?

“Con todo el amor del mundo quiero decirle a los cesarenses que entregué lo mejor de mí, siempre con una sonrisa donde ustedes fueron mi principal motivación para levantarme día a día con ganas de brillar así como somos las mujeres del Cesar”.

Anabella Castro Sierra, quien representó al Cesar en el Reinado Nacional de la Belleza, prevé finalizar sus estudios como Comunicadora Social y emprender una carrera como modelo profesional. Suministrada/EL PILÓN