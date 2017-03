Selección Cesar viaja a Medellín por un cupo a la semifinal

El primer logro que desea conseguir la selección Cesar Prejuvenil es clasificar a las semifinales del Torneo Nacional organizado por la Difútbol.

“Las expectativas son las mayores, el grupo está mentalizado a clasificar en la primera fase del Torneo Nacional, en la categoría Prejuvenil”, así lo manifestó Adolfo Prescott, técnico de la Selección Cesar, que viaja la próxima semana a representar el departamento en Medellín.

El onceno cesarense integra un difícil grupo en el que enfrentará a rivales como Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre.

El objetivo inicial es clasificar a la semifinal y para conseguirlo el profesor Prescott escogió la siguiente formación titular: Jesús Gómez en el arco; en la línea defensiva estarán Jeffer Mendoza, Juan Uribe, John Donado y Almeir Meléndez; ya en la media cancha aparecerán Elian Ortiz, Juan Morales, Álex Goma, Juan Ochoa y Elmer Rodríguez; y como único delantero estará Luis De la Cruz.

Según Prescott, los integrantes de este seleccionado no tienen excusas para perder dicho torneo, debido a que han sido aproximadamente dos años de trabajos.

“La preparación de la selección viene con 20 meses anticipado en la ciudad de Bucaramanga, donde quedaron en tercer lugar frente a equipos nacionales como Millonarios, Nacional y Bucaramanga. Así como también en torneos locales en los que ha sido campeones tres veces. El concepto táctico ya lo tienen, acompañado de la asistencia del profesor Félix Rodríguez, Luis Prescott, Ramiro Ramírez y Jorge Luis Brito, en ese sentido no hay excusas para no obtener el triunfo en este torneo”, recalcó Adolfo Prescott.

Calendario

Torneo Nacional, en la categoría Prejuvenil, que se disputará en Medellín.

Martes 4 de abril: Antioquia Vs. Cesar (3:30 de la tarde)

Jueves 6: Córdoba Vs. Cesar (1:30 de la tarde)

Viernes 7: Cesar Vs. Bolívar (1:30 de la tarde)

Domingo 9: Cesar Vs. Sucre (1:30 de la tarde)

Por Jennifer Polo / EL PILÓN