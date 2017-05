Por secuestro extorsivo condenan a alias ‘Caja grande’

El juez encargado de la condena fijó nueva fecha para tasar la pena de prisión.

El Juzgado Único Especializado del Circuito de Valledupar dio a conocer que Hernando Quintero Gutiérrez, deberá pagar de 37 a 50 años de prisión, por el delito de secuestro extorsivo. Sin embargo, el juez encargado de la condena fijará una nueva fecha para hacer la lectura de fallo.

Quintero Gutiérrez está detenido en la Cárcel Judicial de Valledupar desde el 21 de febrero de 2015, cuando el Gaula de la Policía lo capturó y señaló como el autor intelectual del secuestro de Jairo Jair Gómez Quiñonez, registrado el 28 de octubre de 2009, en el cual permaneció cerca de 90 en cautiverio.

En este proceso que duró cerca de seis años, hasta llegar al fallo condenatorio de Quintero Gutiérrez, alias ‘Caja Grande’ o ‘Córdoba’, como era conocido en la organización a la cual pertenecía, donde se encargaba de liderar actos delictivos en el sur del Cesar, y parte de Norte de Santander, también hay otros tres condenados por el mismo Juzgado Único Especializado. Dichos condenados son: Alberto Vega, a 31 años de prisión, Ramón Quintero, a 46, Joel Sánchez, a 18 y Joel Rodríguez, a 28 años de prisión.

De acuerdo con el togado, las pruebas que presentó la Fiscalía prevalecieron ante las de la defensa, ya que los condenados indicaron en sus testimonios y aceptación de cargos que alias ‘Caja Grande’ o ‘Córdoba’, había sido el que planeó el secuestro de la víctima, hasta que ese 28 de octubre de 2009, hombres armados vestidos de policías ingresaron a su finca La Primavera, ubicada en el municipio de San Martín (Cesar), y tras identificarlo se lo llevaron.

“Le pidieron hacer cartas de supervivencias en las que le indicaba a su familia que debía pagar la suma de 5 millones de dólares a cambio de su libertad”, mencionó el juez durante la audiencia.

Además indicó que la Fiscalía en su teoría del caso logró comprobar que, “de una casa en el municipio de San Martín que estaba al cuidado de alias Caja Grande, sacaron los uniformes de policías que usaron los delincuentes, esto de acuerdo a los testigos que fueron presentados en la etapa de juicio”.

Mencionó también que, “si existió la conducta delictiva del secuestro extorsivo y este fue agravado porque superó los 15 días”.

Otros de los testimonios que se escucharon en la etapa de juicio fue el de la víctima, que mencionó que durante los días de su secuestro permaneció encadenado en un árbol, hasta que fue rescatado por el Gaula de la Policía.

“Con esta decisión del juez, le doy gracias a Dios, gracias a todas las autoridades involucradas en este caso, en el que se actuó con transparencia no hubo manipulación de pruebas por parte de la Fiscalía General de la Nación, hoy se condena a un culpable no a un inocente. Ya estos delincuentes no podrán seguir haciendo daño a la sociedad de bien”, mencionó Jairo Jair Gómez Quiñonez.