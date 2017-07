“El sector textil y de confecciones no tendrá limitaciones para el acceso a crédito”: Santos

Foto: cortesía de la República.

El sector textil y de confecciones no tendrá limitaciones para el acceso a crédito, anunció este martes el Presidente Juan Manuel Santos, al advertir que se han irrigado unos $900.000 millones en los últimos siete años para apoyar la actividad.

“No habrá limitación en acceso al crédito para impulsar esta actividad”, dijo el Primer Mandatario al instalar la principal feria del sector, Colombiamoda 2017.

La feria convocó a cientos de empresas que transforman vidas, generando empleo, y miles de compradores que dinamizan la industria a través de los negocios.

“Hemos ayudado al sector con recursos. Solo este año, Bancóldex ha desembolsado $34.000 millones para el sector, que están incluidos en los ya más de $900.000 millones desembolsados desde el 2010, a 59.300 empresas. Prevemos que el sector va a solicitar otros $66.000 millones en el segundo semestre, ¡y los recursos están disponibles!”, expresó.

Eliminación de arancel mixto

Sobra la eliminación de los aranceles mixtos, que fue ordenada por la Organización Mundial de Comercio pese a los esfuerzos del Gobierno, el Jefe del Estado indicó que si la medida que lo remplazó no está dando los frutos requeridos, está presto a escuchar a los empresarios y buscar soluciones.

“Sabemos que se está pasando por un momento difícil, lo que me dice a mí la Ministra Lacourture y los funcionarios, es que eso no se debe exclusivamente, no se debe en particular, al cumplimiento de esta directriz. Hay muchos otros factores”, dijo.

Total apoyo

El Jefe del Estado ofreció un resumen de todo el apoyo que ha recibido la industria, y expresó que el Gobierno desarrolla un plan de diversificación de textileros y confeccionistas, junto con la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi) Inexmoda y la Revista Fucsia, con el que también los empresarios den un valor agregado a sus productos.

“Nos comprometimos a formar en el Sena a 100.000 colombianos para este sector, y vamos bien en ese compromiso: ya hemos formado a más de 80 mil aprendices”, señaló.

De la misma forma, junto con INNpulsa se están realizando programas para promover la innovación y el emprendimiento, y mejorar la productividad de las empresas, las franquicias y los encadenamientos productivos.

Además, a través del Programa de Transformación Productiva, se implementó un programa piloto para dar productividad y competitividad a las cadenas de abastecimiento, con el que ya se han beneficiado a cerca de 300 empresas.

El Jefe del Estado reveló que se realizó recientemente, en Bogotá, una rueda de negocios “Compre Colombiano”, donde 145 micro y pequeños empresarios tuvieron contactos con 29 grandes empresas para comercializar.

Esta rueda dejó expectativas de negocios con grandes almacenes por cerca de $4.300 millones y se van a realizar ruedas similares en Ibagué y Cúcuta.