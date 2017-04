Secretaría de Agricultura pasó al ‘tablero’ de la Asamblea

En la Asamblea del Cesar se analizó el trabajo de la Secretaría de Agricultura.

Como parte del trabajo de control a las secretarías de cada despacho de la Gobernación del Cesar, la Asamblea Departamental escuchó ayer el informe de los jefes de las carteras de Agricultura y Turismo, Instituto para el Desarrollo del Cesar (Idecesar) y Centro de Desarrollo Tecnológico Ganadero.

La duma departamental exigió a la Secretaría de Agricultura mayor inversión en este sector y gestionar con el Gobierno Nacional más accesibilidad para créditos a los campesinos.

“Se exaltan los reconocimientos a la Secretaría de Agricultura, de igual manera se hace un llamado de atención para que se amplie la inversión en el sector rural, toda vez que el Cesar es un departamento netamente agrícola; debemos fortalecer al campesino y las vías de acceso para que puedan cultivar y sacar sus productos a los mercados de los diferentes municipios. Con Idecesar esperamos que el director amplié ese fondo para que el campesino, que es el que necesita microcréditos, se hagan a ellos y puedan fortalecer sus productos y el CDT Ganadero que está en cero, necesitamos que el gobernador fortalezca este centro de desarrollo tecnológico; esa maquinaria está paralizada, no cuenta con el personal idóneo y suficiente para realizar su labor, aquí encontramos un CDT rajado en sus funciones”, manifestó el presidente de la Asamblea del Cesar, José Mario Rodríguez Barriga.

A la oficina de turismo, el presidente de la Asamblea calificó sus funciones como regulares y deben extenderse a todo el departamento.

“De igual manera le exigimos a la oficina de turismo del Cesar mayor presencia en el sur del departamento, solamente hablamos del balneario el Chorro de La Paz, de Manaure, Pueblo Bello, pero también tenemos grandes riquezas en el sur del Cesar”, indicó Rodríguez Barriga.

La misma apreciación hizo el diputado Álvaro Pinto, pero a su vez dijo que para mayor función en el sector agrícola del Cesar se requiere de más inversión por parte de la Secretaría de Agricultura.

“Yo pienso que esa sectorial viene haciendo un trabajo importante pero hace falta más apalancamiento financiero; en los últimos Gobiernos yo me he dado a la tarea de hacer unas investigaciones muy serias y la verdad es que ha sido muy poco lo que se ha invertido en el sector agropecuario, el gran dinamizador de la economía en el Cesar es el sector agropecuario, el que genera más mano de obra no calificada es este sector. Entonces, yo pienso que hay que hacer unos esfuerzos enormes, el Cesar ha hecho inversiones importantes en infraestructura, pero ahora falta apoyar a los campesinos”, concluyó Pinto.

Mohamed Osman Díaz

Mohamed.osman@elpilon.com.co