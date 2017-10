Se viste de luto la composición vallenata

El cantautor ‘Wicho’ Sánchez Molina murió ayer en una de las clínicas de Valledupar luego de permanecer recluido por más de 20 días. Archivo/EL PILÓN

Complicaciones en los riñones, pulmones, intestinos y corazón, sumado a una afectación cerebral, causaron el fallecimiento del cantautor Rafael Enrique Sánchez Molina, conocido popularmente en el mundo musical como ‘Wicho’ Sánchez, quien tenía más de 20 días de estar recluido en la Clínica de Alta Complejidad de Valledupar.

Aunque llegó a la institución hospitalaria por adormecimiento en las manos y dificultad para caminar, con el pasar de los días la salud de este juglar cañaguatero se fue complicando sin que los médicos pudieran hacer más por él. Algunos de sus familiares aducen que la atención tardía por parte de especialistas contribuyó a su recaída, otros dicen que son hechos que hacen parte de los designios de Dios.

“Por lo general uno se complica cuando está delicado. Cuando mi tío estaba en piso no lo atendieron los especialistas a tiempo, al parecer la clínica tiene un problema con el servicio de estos profesionales. Pero en estos momentos no tiene sentido culpar a alguien por esta realidad. Toca asumir las cosas de otra manera; no es el momento de decir quién tuvo la culpa, son designios de Dios que hay que asumir y sobrellevar”, aseguró Arlet Sánchez, sobrino del cantautor.

Sánchez Molina, quien dejó siete hijos, es recordado por sus familiares más allegados como un ser amoroso, alegre, que creía en lo bueno de la vida, con don de gente, que se daba a querer por su sencillez, espontaneidad y personalidad descomplicada. “Todo el que lo conoció se llevó un bonito recuerdo de él, porque daba todo por sus amigos y familia. Aparte de ser un apasionado con su arte musical tenía diversas cualidades que hacían de él un gran ser humano”, recalcó uno de sus hijos, ‘Wichito’ Sánchez.

Este juglar de la música vallenata, que se catapultó con la canción ‘La Banda Borracha’ (la pieza musical más popular y conocida en todo el Caribe colombiano) era velado ayer en la Funeraria Recordar. Al cierre de esta edición representantes de la Oficina de Cultura de Valledupar y la Fundación de la Leyenda Vallenata organizaban los homenajes póstumos.

Apartes de su recorrido artístico

‘Wicho’ Sánchez es el autor de las canciones: ‘La Bogotana’, ‘El Buey Mariposo’, ‘Penas Negras’, ‘Campesina Ibaguereña’, ‘Sabor de Primavera’, ‘Por qué te fuiste’, ‘El Carro Brujo’, ‘Compadre Emiliano’, ’Cuando el amor se aleja’, ‘Humilde Parrandero’, ‘Desde la Sierra’, ’Mi serenata’, ‘Tiempos Viejos’, ‘Recuerdos Tristes’, entre otras.

Fue integrante fundador del grupo vallenato ‘Los Playoneros del Cesar’, junto a Ovidio Granados, Cirino Castilla, Miguel Yaneth y Alfredo Calderón. Hizo parte del conjunto institucional ‘Los Juglares Vallenatos’, en el gobierno de Fredys Socarrás; y de las hoy ‘Glorias del Vallenato de la Oficina de Cultura de Valledupar. “El maestro ‘Wicho’ Sánchez no hacia parte de Las Glorias del Vallenato desde inicios del 2017, puesto que sus quebrantos de salud no le permitían entrar en escena, sin embargo, estaba pendiente de las presentaciones de sus colegas y en ocasiones hacia presencia en los eventos”, aseguró la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Valledupar a través de un comunicado.

A Sánchez Molina le grabaron los mejores intérpretes de la música vallenata como: Tomas Alfonso ‘Poncho’ Zuleta, Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Alberto ‘Beto’ Zabaleta, Iván Villazón, Carlos Vives, Peter Manjarrés, entre otros que con su voz enaltecieron sus canciones. Sus canciones también se escucharon en la voz de Moisés Angulo y de diferentes agrupaciones internacionales.

En el programa Fiesta de Acordeones del canal 12, ‘Wicho’ Sánchez relató que la inquietud de componer le surgió ante la fascinación que sentía por las composiciones de Rafael Escalona; desde muchacho tuvo el deseo de crear obras que llegaran a ser tan sonadas y reconocidas como la de Escalona. Su primera canción fue ‘Mariposita’, inspirada en un cafetal, al observar a unas jóvenes bonitas que recogían café.

También contó pormenores de su tema insigne: ‘La Banda Borracha’, que fue creada en el año 65, luego de que una muchacha en los bailes de precarnaval lo dejara plantado. “Estaba entusiasmado en un salón de baile de precarnaval con un capuchón (una joven disfrazada) de satín azul y blanco con careta roja que me dijo que después de bailar nos iríamos a otro lugar a conocernos mejor, cuando volví de buscarle una cerveza ya no había ni señas de ella. Entonces aburrido me fui para otra parranda donde había un tropel porque los integrantes de la banda estaban borrachos; allí nació esta canción”, aseguró el cantautor en su momento.

¿Cómo recuerda a ‘Wicho’ Sánchez?

-Alberto ‘Beto’ Murgas, compositor

“Fue el primer compositor universal del vallenato con ‘La Banda Borracha’, que le dio la vuelta al mundo. Fue de los primeros que hizo que un vallenato llegara a la pantalla grande cuando en México le incluyeron ‘La Banda Borracha’ en una película. Fue un compositor integral en todo el sentido de la palabra, alguien que se caracterizaba por narrar historias con muchos detalles, era anecdótico y narrativo; hizo de sus obras las canciones más bonitas y nostálgicas del vallenato. Lamentamos mucho su partida porque se va un grande del folclor”.

-Armando Romero, director societario de Sayco (Sociedad de Autores y Compositores)

“Nos duele mucho su partida. Era un ícono de los primeros años de la música vallenata, junto con ‘Tijito’ Carrillo, Leandro Díaz, Emilianito Zuleta y Camilo Namén. Aparte de componer vallenato, también creaba boleros y rancheras. Era un tipo muy jocoso, que se caracterizaba por contar chistes en las parrandas; era alguien que se daba a querer con facilidad. Es una perdida grande que le queda al vallenato. Él era socio de Sayco desde el tres de junio del 1982, dejando un repertorio de 28 canciones”.

-Rosendo Romero, compositor

“Lo recuerdo con gratitud porque fue un maestro que compuso unas canciones que le dieron buena imagen a la música vallenata, que dejaron un legado didáctico. Con él se nos va parte de la historia de nuestra música. Considero que si no nos apresuramos a crear un centro de acopio, que nos permita guardar las enseñanzas y aportes de compositores como ‘Wicho’ Sánchez, perderemos parte de la documentación que se requiere de ellos. ‘Wicho’ era un conversador, cuenta chistes, un buen amigo, un hombre fiel a la tradición, aparte de tener una alta calidad humana”.

-Augusto Ramírez, alcalde de Valledupar

“Para el vallenato es una pérdida irreparable. ‘Wicho’ y los integrantes de Las Glorias del Vallenato son los maestros que necesita el folclor para seguir siendo grande. Nuestro gobierno lamenta profundamente su partida y no olvidará su legado, el cual homenajearemos permanentemente”.

-Sergio Moya, compositor

“Es un golpe bastante fuerte porque aparte de ser colegas éramos muy buenos amigos; era dicharachero, jovial, parrandero y buen contador de chistes. Con esta clase de pérdidas se está quedando huérfano el folclor vallenato porque el modernismo está acabando con la esencia del vallenato y él era uno de los baluartes de la música de la vieja guardia”.

-Rodolfo Molina, presidente de la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata

“Era un gran ciudadano del folclor vallenato, célebre compositor, parrandero y cantor; un querido amigo, un tipo que resaltó por sus composiciones y cantos, muy jocoso en el ambiente de la parranda, que dejó composiciones muy bonitas acordes a su época. Siempre amó el folclor que lo dio a conocer en el concierto nacional y mundial. Es una pérdida irreparable de nuestra música vallenata. Paz en la tumba del amigo que hacía parte de la esencia cultural del viejo Valledupar”.

-Isaac ‘Tijito’ Carrillo, cantautor

“Era un negrito muy alegre, a todo le sacaba chistes e historias. Fuimos siempre como hermanos; lo conocí en el año 64 en el Café La Bolsa (que quedaba cerca de la plaza Alfonso López), cuando éramos jóvenes. Hicimos parte de Los Playoneros, donde estuvimos como ocho años juntos; luego él se puso a manejar un carrito, pues tanto él como yo fuimos taxistas en una época”.

-Rita Fernández, cantautora

“Se nos fue uno de nuestros juglares. Nos dejó una obra bellísima, porque sus canciones tenían unas melodías inolvidables. Para mí de lo mejor de su composición en cuanto a melodía es ‘Penas Negras’, una hermosura y clásico del vallenato, que yo lo interpreto mucho. Era un hombre sencillo, un gran ser humano, humorista, autentico, prudente, autóctono, muy decente, un gran representante de nuestro folclor; esa fue la impronta que nos dejó a los que compartimos con él”.

-Estela Durán, cantautora

“Un personaje valiosísimo de nuestro folclor vallenato, que dejó composiciones que hicieron historia en la música vallenata. Era un personaje emblemático de Valledupar, que todo el mundo recuerda con cariño. Tuve más acercamiento con él hace cerca de 10 años cuando grabamos ‘Cantautores Vallenatos’, donde 12 cantautores interpretaron su canción más sentida; en esa época ya ‘Wicho’ estaba afectado de la garganta, ya no cantaba igual que antes, por lo que nos tocó esperar casi un mes para que se mejorará y pudiera cantar su canción del CD, donde conocí sus múltiples cualidades como ser humano y como artista”.

-Tomás Darío Gutiérrez, director de la Casa de la Cultura de Valledupar

“Cuando yo era un muchacho había pocos compositores que sonaban con fuerza: Rafael Escalona, Gustavo Gutiérrez,’ Wicho’ Sánchez y ‘Tijito’ Carrillo. ‘Wicho’ era un gran humorista, que verseaba bien, era un gran compositor y se distinguía por ser un cañahuatero clásico. Cuando muere un cultor del folclor su producto no se pierde nunca porque su legado estará vigente con sus canciones”.

-Ovidio Granados, acordeonero

“Wicho’ Sánchez era un excelente amigo y compañero musical; se fue una gran persona que recordaré siempre, pues estuve con él en los inicios del conjunto Los Playoneros del Cesar. El folclor pierde un gran maestro porque todo lo que hizo fue bueno; deja canciones con buena melodía y gusto. Creo que se están acabando los compositores buenos del vallenato”.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN