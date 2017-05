“Se me tienen que dar las cosas en la tercera semana”: Nairo Quintana

Nairo Quintana sabe que en la tercera semana tiene chance de ganar el Giro de Italia.

“Se me tienen que dar las cosas en la tercera semana”, declaró el colombiano Nairo Quintana, segundo en el Giro de Italia, ayer en Bérgamo en la última jornada de descanso de la prueba.

En una entrevista publicada por El Espectador, el escarabajo cafetero aseguró que “es verdad que normalmente siempre estoy muy bien en la tercera semana. Espero que la caída del domingo no me afecte porque estaba en un gran estado físico. En teoría, se me tiene que dar bien esta tercera semana”, dijo Quintana en rueda de prensa.

En la nota del Espectador Nairo Quintana bromeó diciendo que “estoy un poco peor que antes de caerme, pero en realidad estoy mejor de lo que podía estar por la caída. Solo fue un susto y tengo un par de golpes, pero creo que no va a afectar a mi rendimiento”, continuó.

“El líder está bien, pero no sabemos cómo puede reaccionar ante este recorrido. Por nuestra parte tenemos un gran equipo y confiamos en ello para luchar por el triunfo. Estamos convencidos de que podemos hacerlo”, dijo el colombiano.