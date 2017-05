Se mató en la moto que compró hace 29 días

Foto AMP.

Jesús Jair Toloza Moya, de 20 años, pereció en un accidente de tránsito, cuando viajaba en motocicleta, la mañana del pasado sábado, en inmediaciones del corregimiento de Loma Colorada, jurisdicción del municipio de Bosconia, Cesar.

“Antes de que mi hijo comprara esa motocicleta, yo le había advertido que esos aparatos eran muy peligrosos y esos viajes por carretera todos los fines de semana entre el corregimiento de Villa Luz, municipio de Chimichagua (Cesar) y El Difícil, (Magdalena), donde este año culminaba la carrera de normalista. Yo vivía preocupado cada vez que salía a las 4:00 de la mañana y regresaba en horas de la tarde, siempre se me venía a la mente que no se fuera a accidentar y le pedía a Dios que no le fuera a pasar algo fatal”, contó Alberto Toloza Acosta, padre del normalista en formación.

Además manifestó que en noviembre su hijo tenía previsto graduarse como normalista y había terminado estudios de piscicultura en el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, en Valledupar.

“La motocicleta la había comprado hacía 29 días, estaba sin placas aún, porque las enviaron desde Bogotá y llegaron precisamente el día del accidente”, relató Alberto Toloza en medio del dolor y el llanto.

Según el reporte de las autoridades, el conductor de la motocicleta marca Bóxer de color negro con placa KTD-95E, perdió el control del vehículo y chocó contra la baranda protectora de una curva de la Troncal de Oriente.

“No llevaba el casco puesto”: testigo

“Yo vi al muchacho cuando venía en la motocicleta y esta se desestabilizó, porque hizo movimientos extraños que lo hicieron salir de la vía y colisionó con una baranda de acero que instalan en las curvas, para proteger a los carros. Él viajaba sin el casco protector y lo llevaba en metido en el brazo izquierdo y cuando sale disparado de la moto, cae de cabeza en el pavimento”, explicó un testigo a los familiares.

Su progenitor explicó que él siempre se comunicaba con ellos durante el recorrido y su llegada a El Difícil, pero en el último viaje no lo hizo y eso los mantuvo preocupado. Agregó que las autoridades llamaron a un familiar para confirmar que Jesús Jair Toloza Acosta había fallecido en un accidente de tránsito, cuyo cadáver fue trasladado a la morgue de Medicina Legal en Valledupar.

El cadáver fue entregado en horas de la tarde de ayer y el sepelio tendrá lugar mañana, martes, en el cementerio de Chimichagua.

Por Abdel Martínez Pérez